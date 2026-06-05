viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo pregunta

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

A días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Tiempo de San Juan salió a la calle para conocer las cábalas de los sanjuaninos. Desde quienes aseguran no tener rituales hasta una pareja que decidió ver los partidos separada porque "cuando ella no mira, Argentina gana". Entre anécdotas, ilusiones y una inesperada propuesta amorosa, los hinchas ya palpitan la defensa del título mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (3)

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 22 de junio, la Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022, cuando se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia en una final histórica.

Lee además
sabado gris en san juan: se viene un dia con niebla, lloviznas y campera obligatoria
Tiempo

Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria
san juan se convierte en la capital financiera del pais: llega el 3° foro federal de garantias
Evento

San Juan se convierte en la capital financiera del país: llega el 3° Foro Federal de Garantías

Como ocurre cada cuatro años, la ilusión vuelve a encenderse y con ella reaparecen las cábalas. Esas costumbres, rituales y manías que muchos hinchas consideran fundamentales para acompañar a la Albiceleste en los partidos más importantes.

Por eso, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntarles a los sanjuaninos si tienen alguna cábala para ver jugar al equipo de Lionel Scaloni.

La mayoría aseguró que no sigue ningún ritual especial y que simplemente disfruta de los partidos. Sin embargo, algunos confesaron tener costumbres inquebrantables, desde usar siempre la misma camiseta hasta sentarse en el mismo lugar frente al televisor.

Una de las respuestas más llamativas fue la de una pareja que encontró una particular explicación para las victorias argentinas. Según contaron, cada vez que la mujer no ve los partidos de la Selección, Argentina gana. Por eso, para el debut mundialista ya tienen un plan definido: verlo separados.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la recorrida también hubo lugar para el humor, las ocurrencias y hasta una inesperada propuesta amorosa que terminó robándose parte de la atención.

Con cábalas o sin ellas, los sanjuaninos ya palpitan el comienzo de una nueva Copa del Mundo y renuevan la esperanza de volver a ver a la Selección levantar el trofeo más importante del fútbol.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se viene el Mundial 2026 y los sanjuaninos ya tienen listas sus cábalas. Desde usar la misma camiseta hasta una pareja que decidió ver los partidos separada porque "cuando ella no mira, Argentina gana". Y como si fuera poco, apareció una propuesta amorosa inesperada. Salimos a la calle para preguntarles a los sanjuaninos qué harán para alentar a la Scaloneta en la defensa del título mundial. ¿Vos tenés alguna cábala para ver a la Selección? #tiempodesanjuan #sanjuan #mundial2026"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

La Plaza 25 de Mayo, escenario de un abrazo ricotero: cómo será el homenaje al Indio Solari en San Juan

Furor en San Juan por las motos de media y alta gama: qué hay detrás del crecimiento del sector

Un edificio inteligente para Jáchal: así se ve el nuevo Centro Judicial que se estrenará en agosto

Garrafa Hogar en San Juan: el cronograma de esta semana y precios actualizados para comprar gas más barato

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo, seleccion argentina: hablo scaloni sobre los lesionados y confirmo el arquero para enfrentar a honduras
Minuto a minuto

EN VIVO, Selección Argentina: habló Scaloni sobre los lesionados y confirmó el arquero para enfrentar a Honduras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Te Puede Interesar

César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria
Tiempo

Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección
Tiempo pregunta

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan
La yapa

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana
Justicia de Menores

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana