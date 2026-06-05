Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 22 de junio, la Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022, cuando se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia en una final histórica.

Como ocurre cada cuatro años, la ilusión vuelve a encenderse y con ella reaparecen las cábalas. Esas costumbres, rituales y manías que muchos hinchas consideran fundamentales para acompañar a la Albiceleste en los partidos más importantes.

Por eso, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntarles a los sanjuaninos si tienen alguna cábala para ver jugar al equipo de Lionel Scaloni.

La mayoría aseguró que no sigue ningún ritual especial y que simplemente disfruta de los partidos. Sin embargo, algunos confesaron tener costumbres inquebrantables, desde usar siempre la misma camiseta hasta sentarse en el mismo lugar frente al televisor.

Una de las respuestas más llamativas fue la de una pareja que encontró una particular explicación para las victorias argentinas. Según contaron, cada vez que la mujer no ve los partidos de la Selección, Argentina gana. Por eso, para el debut mundialista ya tienen un plan definido: verlo separados.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la recorrida también hubo lugar para el humor, las ocurrencias y hasta una inesperada propuesta amorosa que terminó robándose parte de la atención.

Con cábalas o sin ellas, los sanjuaninos ya palpitan el comienzo de una nueva Copa del Mundo y renuevan la esperanza de volver a ver a la Selección levantar el trofeo más importante del fútbol.