sábado 18 de abril 2026
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Superclásico EN VIVO: el minuto a minuto de River-Boca en el Torneo Apertura

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Se viene una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino. Seguilo minuto a minuto.

Por Agencia NA

EN VIVO

Se viene un nuevo River - Boca: así terminaron los últimos 10 Superclásicos

El fútbol argentino se paralizará este domingo a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, tendrá un gran atractivo ya que ambos equipos llegan con muy buenas rachas.

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Cómo formaría River para el Superclásico

River afrontará el Superclásico del domingo con una baja sensible: Fausto Vera quedó descartado tras sufrir un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el triunfo ante Carabobo.

El mediocampista, pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet, estará fuera al menos dos semanas y obliga al entrenador a rearmar el eje del equipo en un partido determinante frente a Boca.

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Cómo formaría Boca para el Superclásico

Boca tiene prácticamente definido el equipo para el Superclásico del próximo domingo ante River, con una sola modificación obligada respecto de la formación que viene de consolidarse en las últimas semanas.

El entrenador Claudio Úbeda apuesta por sostener la base que le dio resultados, en un contexto poco habitual en la previa de este tipo de partidos: sin misterios ni grandes incógnitas.

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Así llegan River y Boca a una nueva edición del Superclásico

River y Boca se enfrentarán este domingo a partir de las 17 en el Estadio Monumental, en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Ambos equipos llegan en un buen momento, ya que arrastran rachas más que interesantes en el torneo local y están bien posicionados en sus respectivas competencias internacionales.

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