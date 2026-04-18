Superclásico EN VIVO: el minuto a minuto de River-Boca en el Torneo Apertura

Se viene un nuevo River - Boca: así terminaron los últimos 10 Superclásicos
El fútbol argentino se paralizará este domingo a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
Se viene una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino. Seguilo minuto a minuto.
El fútbol argentino se paralizará este domingo a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, tendrá un gran atractivo ya que ambos equipos llegan con muy buenas rachas.