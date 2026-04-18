Calingasta abrió sesiones y el presidente del Concejo reabrió la polémica por la minería

Con fuerte respaldo del arco peronista, el intendente de Sebastián Carbajal encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Calingasta, en un acto marcado por definiciones de gestión, anuncios para el 2026 y un nuevo capítulo en la discusión por la actividad minera en el departamento.

Durante su discurso, el jefe comunal realizó un repaso de lo actuado en 2025 y planteó los ejes de trabajo para el año en curso, con foco en la contención social. “No podemos hacer anuncios de grandes obras como otros municipios. Nuestra prioridad será la acción social”, sostuvo, al remarcar el contexto económico que atraviesa la comuna.

En ese marco, adelantó la creación de una sala de streaming destinada a contenidos institucionales e informativos y la continuidad de la mesa minera, pensada como un espacio de encuentro e intercambio entre la comunidad y las empresas del sector.

Además, destacó el vínculo directo con Canadá a partir del desarrollo del proyecto Los Azules, operado por McEwen Copper, una de las iniciativas más relevantes del departamento en materia de cobre.

Carbajal también apuntó contra la gestión anterior, encabezada por el actual diputado Jorge Castañeda, al señalar incumplimientos en obras financiadas con el Fondo Regional de Desarrollo (FODERE). Según indicó, esto obligó a reordenar la situación administrativa para poder acceder a futuros recursos. En ese sentido, anunció que el fondo 2026 será destinado a la instalación de luminaria LED en el departamento.

El acto contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino, el presidente del Partido Justicialista local Juan Carlos Quiroga Moyano, y los intendentes Daniela Rodríguez, David Domínguez, Daniel Banega y Analía Becerra.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes de la jornada se dio cuando el presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, tomó la palabra y reabrió el debate en torno a la minería y el vínculo con el Gobierno provincial.

El dirigente planteó la necesidad de mayor acceso a la información y diálogo institucional sobre los proyectos en marcha, especialmente en lo referido a los estudios de impacto ambiental y las condiciones en las que se desarrollan. En ese sentido, marcó la importancia de que la comunidad cuente con herramientas claras para conocer los alcances de la actividad.

El planteo se da en un contexto de antecedentes recientes. A fines del año pasado, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal ya habían protagonizado un cruce con el Gobierno provincial por el camino de Hualilán, en medio de reclamos por información y cuestionamientos sobre el traslado de material minero.

Finalmente, se resolvió de manera provisoria utilizar el puente sobre el río Los Patos mientras se avanza en una solución definitiva.