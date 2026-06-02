San Juan tendrá otro día agradable de otoño este miércoles

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas templadas para la época. La mañana podría comenzar con bancos de neblina en algunos sectores de la provincia.

Luego de un inicio de semana con condiciones meteorológicas favorables, San Juan transitará este miércoles una jornada similar, marcada por la estabilidad y temperaturas agradables para la época del año. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día.

La temperatura mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde, cuando se registrará el momento más templado de la jornada. En las primeras horas del día podrían presentarse bancos de neblina, un fenómeno habitual en esta época del año cuando las condiciones de humedad son elevadas y los vientos permanecen calmos.

A medida que avancen las horas, las condiciones tenderán a mejorar y se mantendrá un ambiente fresco por la mañana y agradable durante la tarde. Los vientos soplarán leves desde el sector norte, con velocidades moderadas que no generarían cambios significativos en la sensación térmica.

De esta manera, la provincia continuará disfrutando de jornadas otoñales estables, sin lluvias en el horizonte inmediato y con temperaturas que se ubican por encima de los valores más fríos habituales para junio, una situación que favorece las actividades al aire libre y los desplazamientos tanto dentro de la ciudad como en los distintos departamentos sanjuaninos.