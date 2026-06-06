Una molestia encendió las alarmas en la Selección: un defensor está en duda para el Mundial

La tranquilidad de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026 se vio alterada en las últimas horas por una noticia inesperada. El defensor Leonardo Balerdi sintió una molestia durante el entrenamiento realizado en Texas y será sometido a estudios para determinar si sufrió una lesión muscular.

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La situación genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el futbolista podría comprometer su presencia en la Copa del Mundo, cuyo debut para Argentina será dentro de apenas diez días.

Qué le pasó a Leonardo Balerdi

El defensor del Olympique de Marseille acusó una molestia física durante la práctica del viernes, en la previa del amistoso que la Albiceleste disputará ante Honduras.

Por el momento, desde la Selección no informaron oficialmente el diagnóstico, aunque existe temor de que se trate de una lesión muscular.

Los estudios médicos previstos para este sábado serán determinantes para conocer el alcance del problema y los tiempos estimados de recuperación.

Qué hará Scaloni si Balerdi no llega al Mundial

La principal preocupación pasa por la cercanía del estreno mundialista.

Si los exámenes confirman una lesión de gravedad que demande varias semanas de recuperación, Scaloni deberá analizar la posibilidad de convocar un reemplazante.

El reglamento permite realizar modificaciones en la lista definitiva por lesión hasta un día antes del debut de cada selección.

En el caso argentino, el primer compromiso será el próximo 16 de junio frente a Selección de fútbol de Argelia.

Los defensores que podrían reemplazar a Balerdi

Dentro de la nómina preliminar de 55 futbolistas que presentó Argentina antes de confirmar los 26 convocados definitivos, varios zagueros quedaron fuera del corte final.

Entre ellos aparecen nombres con experiencia internacional como Marcos Senesi, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

También integraban esa lista ampliada Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

Sin embargo, cualquier decisión dependerá primero del resultado de los estudios médicos que se le practicarán a Balerdi.

Horas decisivas para la Selección argentina

La lesión llega en un momento sensible de la preparación del equipo nacional.

A pocos días del inicio del Mundial, el cuerpo técnico intenta evitar contratiempos físicos en un plantel que ya viene administrando cargas y monitoreando a varios futbolistas que arrastraban molestias.

Por eso, las próximas horas serán claves para determinar si todo quedó en un susto o si Scaloni deberá afrontar una modificación inesperada en la lista mundialista.

FUENTE: Agencia NA