FEDUN lanza paro de 48 horas y exige convocatoria inmediata a paritarias universitarias

La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) cumplirá mañana y el jueves un nuevo paro de 48 horas, como parte de su plan de lucha en rechazo a la política educativa y salarial impulsada por el Gobierno nacional para las casas de altos estudios.

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La medida de fuerza contempla paros, movilizaciones, clases públicas y diversas actividades de visibilización del conflicto en las universidades públicas, en el marco del reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

La FEDUN realizó un nuevo plenario de secretarios y secretarias generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país, en el que se analizó "la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario".

La entidad que tiene como secretario general a Daniel Ricci, informó que exige la convocatoria inmediata a paritarias y alertó que los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

En el plenario de organizaciones de base se puntualizó que “la ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario”.

Para la organización sindical la Ley de Financiamiento Universitario es “central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa”.

El plenario también resolvió participar de las movilizaciones convocadas bajo la consigna Ni Una Menos, tras el brutal femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba.