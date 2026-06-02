martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Docente Universitarios

FEDUN lanza paro de 48 horas y exige convocatoria inmediata a paritarias universitarias

La federación que nuclea a los docentes de universidades nacionales afirma que desde que asumió Javier Milei perdieron un 52,1% de su poder adquisitivo.

Por Agencia NA
image

La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) cumplirá mañana y el jueves un nuevo paro de 48 horas, como parte de su plan de lucha en rechazo a la política educativa y salarial impulsada por el Gobierno nacional para las casas de altos estudios.

Lee además
la contracara del paro docente en la unsj: como es por dentro la lucha de los padres de los alumnos preuniversitarios
Conflicto de derechos

La contracara del paro docente en la UNSJ: cómo es por dentro la lucha de los padres de los alumnos preuniversitarios
renuncio la directora nacional de salud sexual y reproductiva
Funcionaria

Renunció la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

La medida de fuerza contempla paros, movilizaciones, clases públicas y diversas actividades de visibilización del conflicto en las universidades públicas, en el marco del reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

La FEDUN realizó un nuevo plenario de secretarios y secretarias generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país, en el que se analizó "la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario".

La entidad que tiene como secretario general a Daniel Ricci, informó que exige la convocatoria inmediata a paritarias y alertó que los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

En el plenario de organizaciones de base se puntualizó que “la ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario”.

Para la organización sindical la Ley de Financiamiento Universitario es “central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa”.

El plenario también resolvió participar de las movilizaciones convocadas bajo la consigna Ni Una Menos, tras el brutal femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba.

Temas
Seguí leyendo

Antes de saber qué sistema electoral regirá en 2027, el bloquismo reposiciona dirigentes en departamentos clave

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Según un estudio, el 94,6% de la población considera que los jueces son influenciados por el poder

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Milei denunció que los "movimientos de izquierda van a sembrar el miedo" en las elecciones del año que viene

El sindicato de Vialidad denuncia el vaciamiento y pone la lupa sobre el aumento de los siniestros

El gobierno nacional enviará un nuevo proyecto de inocencia fiscal

Diputados se prepara para un miércoles de acción, con el Súper RIGI y la ley de lobby

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, viviendas para sortear y creditos para construir del ipv: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Chonono fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado
Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Te Puede Interesar

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.
Un violento sin frenos

Lo buscaban por acuchillar a un joven, cayó preso y le pegó una trompada a un policía

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo
Reglamentación

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital