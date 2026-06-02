Investigan la muerte de un hombre en Ullum: creen que se descompensó y cayó sobre una estufa a leña

Policías de Santa Lucía ayudaron a salvar la vida de una beba de 1 año.

La muerte de un hombre de 53 años generó conmoción en Ullum durante la noche de este martes. La víctima fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Dique I, en las inmediaciones del camping municipal, y las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que habría sufrido una descompensación antes de caer sobre una estufa a leña que se encontraba encendida.

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El hecho salió a la luz pasadas las 20, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre una situación ocurrida en una casa de la zona. Al llegar, encontraron a un hombre sin signos vitales. Fuentes vinculadas a la investigación identificaron a la víctima como Domínguez, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, el hombre estaba solo al momento del hecho. Además, trascendió que la propiedad habría sido adquirida recientemente por terceros y que la víctima permanecía allí realizando tareas de cuidado del inmueble.

Si bien las circunstancias exactas aún no fueron determinadas, los indicios recogidos en la escena señalan que el hombre habría sufrido una descompensación que provocó su caída sobre una estufa a leña en funcionamiento. Como consecuencia, sufrió graves quemaduras que le causaron la muerte.

Tras las actuaciones iniciales de personal de la Comisaría 15ª, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La ayudante fiscal Gimena Cornejo se hizo presente en el lugar para coordinar las medidas investigativas junto a peritos de Criminalística y Policía Científica.

Durante varias horas se realizaron pericias en el interior y exterior de la vivienda con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y determinar las causas precisas del fallecimiento. Los investigadores aguardaban además los resultados de los estudios forenses que permitirán confirmar la hipótesis inicial.

Por el momento, la principal línea de investigación apunta a un accidente doméstico derivado de una descompensación, aunque desde la Justicia aclararon que todas las hipótesis continúan abiertas hasta contar con los informes técnicos y médicos correspondientes.