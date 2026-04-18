Qué pasó con el "pez jorobado" del Parque de Mayo: la respuesta a la pregunta del millón

El "pez jorobado" del Parque de Mayo que se hizo viral en 2023, sigue vivo. Mirá cómo está ahora.

Allá por abril de 2023, un particular video captado en el lago del Parque de Mayo se viralizó rápidamente en las redes sociales sanjuaninas. En las imágenes se observaba un pez con una deformación en su lomo, que fue bautizado casi de inmediato como “el pez jorobado”. Ahora, tras el reciente traslado de los peces de ese lago capitalino al hábitat adecuado que ofrece el Parque de la Biodiversidad, en Rivadavia, volvió a surgir la pregunta: ¿qué pasó con aquel llamativo ejemplar?

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Durante el proceso de captura y relocalización de más de 3.000 peces, los especialistas del parque dependiente de la Secretaría de Ambiente lograron identificar al animal.

Luego de atravesar los controles y estudios correspondientes, al igual que el resto de los ejemplares, el “pez jorobado” continúa con vida y en buen estado general. Actualmente, nada junto a otros peces en una de las dos lagunas principales del predio.

Embed - El nuevo presente del Pez Jorobado viral

Según explicaron desde el lugar, su condición no presenta complicaciones que afecten su desarrollo dentro del nuevo entorno.

Respecto del origen de la deformación, los especialistas manejan principalmente dos hipótesis. Por un lado, una nutrición inadecuada durante su desarrollo. Por otro, el hacinamiento y la reproducción descontrolada en el lago del Parque de Mayo, lo que podría haber generado cruces entre ejemplares de un mismo linaje o incluso entre distintas especies, favoreciendo la aparición de malformaciones.

Aun así, remarcaron que el pez no presenta disfunciones que comprometan su calidad de vida.

El origen de una historia viral

La historia del “pez jorobado” comenzó de manera casual. Fueron un padre y su hija quienes lo descubrieron mientras paseaban por el Parque de Mayo. Al acercarse al lago para observar a los peces, la particular forma de uno de ellos llamó poderosamente su atención.

Sin dudarlo, registraron la escena con un teléfono celular. El video se viralizó en cuestión de horas y llegó incluso a los medios de comunicación, además de convertirse en materia prima para memes y contenidos de influencers locales.

El fenómeno también generó polémica. En aquel momento, muchos usuarios se preguntaron si la deformación del pez estaba relacionada con un posible estado de contaminación del lago.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¿Un pez deforme en el Parque de Mayo? La gran laguna del Parque de la ciudad de San Juan siempre ha sido una gran atracción. Se viralizó en las redes sociales un video de un usuario, en donde muestra un pez con una forma extraña ¿Vos lo has visto en el Parque de Mayo? #viral #sanjuan #tiempodesanjuan #pez" View this post on Instagram

Ante esas dudas, en aquel momento, el veterinario sanjuanino “Pirata” Olivares Robledal explicó a Tiempo de San Juan que el animal presentaba un cuadro de escoliosis y descartó que se tratara de un caso vinculado a la calidad del agua.

El especialista sostuvo que, de existir contaminación como causa, deberían haberse detectado más peces adultos con la misma anomalía. Además, mencionó que este tipo de deformaciones puede originarse desde etapas tempranas, incluso desde el huevo, o bien durante el desarrollo.

También señaló que la supervivencia del ejemplar fue posible debido a la ausencia de depredadores en el lago, ya que en un entorno natural más hostil difícilmente habría sobrevivido.

Tres años después, el recuerdo de aquel pez sigue vigente entre los sanjuaninos. Y su historia, lejos de terminar, suma ahora un nuevo capítulo: el de su adaptación a un entorno más adecuado, donde continúa nadando, ya convertido en una curiosa leyenda urbana.