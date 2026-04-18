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Deceso

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de un reconocido docente de Ingeniería

Desde la Facultad de Ingeniería destacaron su trayectoria y compromiso con la educación pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad universitaria de San Juan atraviesa un momento de pesar tras conocerse el fallecimiento del ingeniero Eladio Horacio Olivera, reconocido docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

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Desde la casa de altos estudios manifestaron su dolor por la pérdida y acompañaron a familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Olivera se desempeñó como docente en el Departamento de Ingeniería Electromecánica, donde dejó una huella significativa en la formación académica de numerosos estudiantes.

A lo largo de su trayectoria, fue valorado por su compromiso con la educación pública y su dedicación a la actividad universitaria, consolidándose como una figura respetada dentro del ámbito académico.

Desde la Facultad de Ingeniería destacaron especialmente su aporte a la formación de generaciones de profesionales, subrayando su vocación docente y su rol dentro de la institución.

Asimismo, autoridades de la unidad académica expresaron sus condolencias y enviaron un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos, resaltando el legado que deja en la universidad y en la comunidad educativa.

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