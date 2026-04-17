Murió un motociclista tras protagonizar un violento choque en Rawson

Un motociclista de 75 años falleció este viernes por la tarde, luego de protagonizar un violento siniestro vial en Rawson. El trágico hecho ocurrió sobre las 18.30, en la intersección de Triunvirato y República del Líbano, donde una moto chocó con un automóvil y, como consecuencia, el conductor del rodado de menor porte murió en el acto.

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Según informaron fuentes judiciales, el choque se produjo cuando un automóvil Ford Focus, conducido por Claudio Reina (35), circulaba de este a oeste por República del Líbano e intentó girar hacia el sur por Triunvirato. En ese momento, impactó con un ciclomotor Guerrero 110 cilindradas que se desplazaba en sentido contrario.

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La moto era guiada por Miguel Ángel García (75), la víctima fatal, quien viajaba acompañado por su hija, Romina Soledad García (37). Producto del fuerte impacto, se desató la fatalidad mientras que la joven que se hallaba junto a él sufrió diversas lesiones y fue trasladada al Hospital Rawson, donde quedó internada fuera de peligro.

Por disposición judicial, el conductor del automóvil fue detenido y trasladado a la Central de Policía, mientras se desarrollan las medidas de rigor para determinar las responsabilidades en el hecho que es investigado por el fiscal Francisco Pizarro, secundado por los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero.

En la escena, además, trabajó personal de la Policía Científica y de la Comisaría 24ta, con jurisdicción en el lugar. Allí se procedió con el levantamiento del cuerpo para la correspondiente autopsia y con las tareas de los peritos, con el objetivo de establecer las circunstancias del trágico siniestro.