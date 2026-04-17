Discusión entre las partes: el juicio abreviado por un choque fatal en la Navidad de 2025 quedó a la espera de resolución
La querella se opuso al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. El abogado que representa a la familia del fallecido, Luis Fernando Agüero, planteó la inconstitucionalidad de la medida e incluso puso en duda que el imputado fuera quien conducía la camioneta. Aunque el magistrado aún no resuelve y comunicará su decisión el 22 de abril, el acusado, Marcelo Jaime, aceptó ante el tribunal su responsabilidad en el hecho.
La discrepancia entre las partes surgió por los términos del convenio. El fiscal Francisco Nicolía y el abogado defensor José Manuel Beltrán confirmaron que Jaime aceptó una condena de3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para conducir, tras reconocerse autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, agravado por darse a la fuga.
El abogado querellante, Leonardo Fachinetti, expresó en la audiencia que dicho pacto es inconstitucional y vulnera normas nacionales e internacionales al no permitir a las víctimas ejercer plenamente su defensa. Tal como ha sostenido en causas similares, el letrado cuestionó la falta de "principio de igualdad".
Además, criticó la naturaleza del juicio abreviado alegando que, en estas audiencias, el juez asume "un papel de escribano" y que el proceso constituye una "simulación y ficción jurídica". Sus declaraciones fueron tajantes al señalar que la fiscalía recurre a estos arreglos para "descomprimir causas del fuero penal". Finalmente, Fachinetti sembró dudas sobre la autoría, sugiriendo que otra persona podría haber estado al volante de la camioneta Toyota Hilux.
Por su parte, el fiscal Nicolía rechazó la inconstitucionalidad y aseguró que se brindó participación a la querella. Precisó que incluso este jueves -16 de abril- se dispuso un espacio para atender a la familia Agüero y explicar los motivos detrás de la decisión del juicio abreviado.
Cabe destacar que, con anterioridad, la querella había solicitado medidas adicionales, como una nueva pericia accidentológica y el peritaje del celular de Jaime. El juez desestimó estos pedidos al considerar que otra pericia sería sobreabundante -dado que existe hasta un video del impacto- y que el uso del teléfono ya queda comprendido dentro de la figura de "conducción imprudente".
Tras escuchar los argumentos, el magistrado leerá su resolución definitiva el próximo 22 de abril.