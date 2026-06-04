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Siniestro vial

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal

El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles, cuando el uniformado que pertenece a la Subcomisaría de Villa Mercedes protagonizó el incidente con su automóvil. El conductor quedó internado en terapia intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento siniestro vial ocurrió en la noche del miércoles en Jáchal y tuvo a un policía sanjuanino como protagonista, que perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un cartel de OSSE, en Villa Mercedes. Si bien no trascendió la identidad del uniformado, trascendió que cumple funciones en la Subcomisaría de Villa Mercedes.

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Acorde detallaron fuentes calificadas, el efectivo policía viajaba solo cuando chocó. Producto de la violencia de la embestida, sufrió severas heridas por lo que debió ser trasladado -de urgencia- al hospital departamental para ser asistido. Como consecuencia del fuerte impacto, presentó varias fracturas y quedó internado en terapia intensiva.

No obstante, el hombre no perdió el conocimiento y se encontraría estable, fuera de peligro, por lo que personal médico del Hospital San Roque lo monitorea.

De momento no hay nada oficial, pero fuentes cercanas al hecho señalaron que el conductor había estado en una celebración junto a otros policías, por lo que se especulaba con que podría haber ingerido alcohol. Tras la intervención de sus colegas de turno, se estima que se realizó el test correspondiente y, ahora, se espera por los resultados del dosaje.

Personal de la Comisaría 21° fue el que tomó participación en el episodio, lo mismo que el equipo de la UFI Norte, encabezado por el fiscal Gastón Salvio. El representante del Ministerio Público será el encargado de establecer en qué circunstancias el policía sanjuanino se desvió del camino y se estampó contra el cartel.

A juzgar por la única imagen que se conoció del choque, que afortunadamente no se cobró ninguna vida, la velocidad con la que marchaba debió ser importante dado el estado en el que quedó el rodado, con el frente completamente destrozado.

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