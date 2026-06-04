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Inseguridad

Arrasó con los autos de una playa de estacionamiento en Capital y lo descubrieron cuando escondía lo robado

Le atribuyen cuatro hechos de robo cometidos en pocos minutos dentro del Barrio Los Molinos. Rompió vidrios, dañó cerraduras y se llevó baterías, una rueda de auxilio y herramientas, pero vecinos lo vieron ocultando los objetos en un descampado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que parecía una mañana más en el Barrio Los Molinos terminó con varios vecinos reunidos alrededor de un descampado y un joven detenido por una seguidilla de robos a vehículos estacionados.

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El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, en la playa de estacionamiento ubicada frente al Bloque A1 del complejo habitacional de Capital. Según la investigación, Roberto Sebastián Tejada, de 21 años, habría recorrido el lugar abriendo vehículos y llevándose distintos objetos de valor para luego esconderlos a unos 50 metros de distancia.

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La maniobra fue advertida por una mujer propietaria de una camioneta Peugeot blanca, quien sorprendió a un hombre dentro de su vehículo. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso había roto el vidrio del lado del conductor y sustraído una batería junto a otros efectos. La mujer alertó a su hijo, que salió detrás del ladrón y aportó datos sobre la dirección en la que escapaba.

Con esa información, efectivos de la Comisaría 26 lograron localizar al sospechoso pocos minutos después. Se trataba de Tejada, quien fue aprehendido a las 8:10 en un descampado ubicado frente a una vivienda del Barrio Asunción.

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Durante un rastrillaje realizado en la zona, los policías encontraron numerosos objetos ocultos entre la vegetación y otros sectores del terreno. Algunos de ellos fueron reconocidos de inmediato por la dueña de la camioneta atacada, aunque la batería sustraída de ese vehículo no pudo ser recuperada.

La sorpresa llegó cuando otros vecinos comenzaron a acercarse al lugar y reconocieron parte de los elementos secuestrados como propios. Una mujer identificó una batería perteneciente a su Ford Ka, estacionado en el mismo sector del barrio. Según denunció, para cometer el robo le dañaron el tambor de la puerta del acompañante.

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Otro vecino aseguró que de su Peugeot le habían sustraído distintos elementos guardados en el baúl. Entre los objetos recuperados reconoció un gato hidráulico y una llave cruz. También manifestó que el autor había provocado daños en el tambor de arranque de su vehículo.

La cuarta víctima fue una mujer propietaria de un Renault Clio, quien recuperó la rueda de auxilio que le habían robado. Además, denunció daños en el sistema de arranque del automóvil.

La investigación también sumó el testimonio de dos vecinos que viven junto al descampado donde se produjo la detención. Ambos aseguraron haber visto a Tejada mientras escondía los objetos sustraídos en distintos puntos del terreno.

Entre los elementos secuestrados figuran dos ruedas, dos baterías, tres gatos hidráulicos, llaves cruz, una gorra, lentes y otros efectos.

La causa quedó encuadrada como robo en cuatro hechos y es investigada en por Flagrancia. Intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Sebastián Miranda.

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