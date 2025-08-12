El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.

Por su ubicación y las características de su construcción, el barrio Los Molinos , integrado por 260 departamentos y desarrollado por el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), era uno de los más deseados por los sanjuaninos. En la mañana de este martes, las familias adjudicatarias de las viviendas ubicadas en este moderno complejo (que se extiende entre calles Octavio Gil y Sargento Cabral, en Capital, muy cerca del Híper), recibieron finalmente sus llaves.

El emotivo acto de entrega fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, junto a otras autoridades del Ministerio de Infraestructura y demás integrantes del Gobierno provincial. Lágrimas, abrazos y sonrisas marcaron el momento en que los nuevos propietarios, muchos de ellos tras años de espera, ingresaron por primera vez a sus hogares.

image

Cabe recordar que, el complejo habitacional, destinado a la clase media, comenzó a construirse bajo el plan nacional Procrear, pero fue finalizado con fondos provinciales luego de que el Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, cesara el financiamiento a la obra pública en todo el país.

Así son los departamentos de Los Molinos

El barrio cuenta con 260 departamentos de 2 dormitorios, distribuidos en 34 bloques de 6 unidades (repartidas en planta baja, primer y segundo piso) y 14 bloques más pequeños de 4 unidades (solo planta baja y primer piso). Esta disposición fue pensada para adaptarse armoniosamente a la altura de los barrios circundantes.

image

Cada unidad está compuesta por cocina-comedor, lavadero, baño general, dos dormitorios, paso y balcón. Además, 14 viviendas fueron diseñadas especialmente para personas con discapacidad, cumpliendo con criterios de accesibilidad.

La calidad de la construcción fue uno de los puntos más destacados del proyecto. Las fundaciones se realizaron con plateas de hormigón armado, mientras que la estructura utiliza un sistema de muros portantes con ladrillones cerámicos, encadenados con vigas y columnas de hormigón.

image

En cuanto a las terminaciones, desde el IPV indicaron que tienen las siguientes características:

Pisos y muros de cocina y baño revestidos con cerámicos.

Cielorrasos empastados y pintados con látex.

Muros interiores y exteriores con terminaciones de alta calidad.

Carpintería de aluminio en ventanas y puertas ventanas, y puertas de acceso macizas pintadas.

Equipamiento completo para una vida cómoda

Los departamentos están equipados con cocina a gas, horno, calefactor a gas de 3000 kcal/h, termotanque eléctrico de 50 litros, placares en ambos dormitorios, amoblamientos bajo mesada y alacena, además de bacha de acero inoxidable en la cocina. Los baños incluyen todos los artefactos sanitarios con su grifería correspondiente.

La instalación eléctrica está preparada para soportar equipos de aire acondicionado con circuitos independientes, y cuenta con señalética interna por bloques y departamentos, además de barandas de seguridad en balcones y espacios comunes.

Infraestructura y servicios

El barrio Los Molinos fue pensado como un entorno integral. Posee red de agua potable, cloacas, gas y electricidad. Además de iluminación LED en calles y espacios verdes, veredas, calles asfaltadas y cunetas.

Los espacios comunes cuenta con 260 estacionamientos numerados, parquizado con chépica, árboles autóctonos y sistema de riego tipo mendocino.

Una de las particularidades del complejo es que la instalación eléctrica en espacios comunes es subterránea, lo que mejora la estética y seguridad del lugar.