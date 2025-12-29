lunes 29 de diciembre 2025

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El fiscal Francisco Nicolía solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de 8 meses. El conductor Marcelo Jaimes quedó en libertad con ciertas restricciones

Por Juan Ortiz
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.

La Fiscalía sostuvo en audiencia que el imputado Marcelo Jaimes circulaba de manera antirreglamentaria y sin señalizar la maniobra al momento del siniestro vial ocurrido el pasado 25 de diciembre y que dejó al motociclista Luis Fernando Agüero en grave estado . Según la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el conductor de la camioneta ocupaba el centro de la calzada, invadiendo parcialmente el carril contrario, y giró sin colocar el guiñe, provocando el violento impacto. Se abrió una investigación por 8 meses y Jaimes quedó en libertad con restricciones.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 7.15, cuando Marcelo Jaimes circulaba por calle Oro en dirección oeste a bordo de una camioneta Toyota. La acusación remarcó que aproximadamente un 60 % del vehículo transitaba por el carril contrario, mientras que solo un 40 % lo hacía por su mano correspondiente, situación que fue considerada clave para reconstruir la mecánica del choque.

Al llegar a la intersección con calle San Juan, y sin advertencia previa mediante señalización, el conductor habría intentado girar hacia la derecha, momento en el que por ese sector circulaba una motocicleta Keller 110 cc, conducida por Agüero. El impacto se produjo sobre el costado derecho de la camioneta, lo que provocó la caída del motociclista, quien derrapó sobre el asfalto y terminó golpeando violentamente contra un sifón.

Como consecuencia del siniestro, Agüero sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson y luego a un sanatorio privado, donde permanece internado en estado crítico. La Fiscalía subrayó que, tras el choque, el imputado se dio a la fuga, lo que fue interpretado como una conducta orientada a evadir su responsabilidad penal.

Para sostener su acusación, el Ministerio Público Fiscal enumeró diversos elementos de convicción, entre ellos el acta del primer interventor, la inspección ocular, testimonios de vecinos y, especialmente, registros fílmicos aportados por una cámara de seguridad, que habrían permitido confirmar que el giro se realizó sin señalización y desde una posición indebida en la calzada.

Finalmente, el fiscal solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria, al considerar que existen elementos suficientes para tener por acreditado el hecho delictivo y la participación del imputado, quedando la causa ahora bajo investigación formal.

