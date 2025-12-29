Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Un episodio de inseguridad se registró durante la madrugada del domingo en La Serena, Chile, cuando un grupo de delincuentes intentó llevarse una camioneta Toyota SW4 que se encontraba estacionada en la zona de la Avenida del Mar, uno de los sectores más transitados por turistas.

El plan de los ladrones no prosperó debido a una medida preventiva que había tomado el dueño del vehículo: antes de dejarla estacionada, retiró el volante, lo que impidió que los autores del hecho lograran encenderla y escapar con el rodado.

El damnificado es un vecino del departamento Albardón que se encuentra en la ciudad chilena por cuestiones personales. Afortunadamente, más allá del momento de tensión, el intento de robo no dejó heridos ni provocó daños relevantes en la camioneta.

Temas robo