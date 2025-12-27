Santa Lucía: estuvo arrestado por una contravención, lo soltaron y a los minutos robó cerca de una comisaría

Un hecho tan insólito como contundente tuvo como protagonista a Matías Ezequiel Vera, un delincuente con amplios antecedentes, quien recuperó la libertad y, a las pocas horas, volvió a delinquir. El episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en Santa Lucía y terminó con una dura condena que lo mantendrá tras las rejas por casi una década.

Según informaron fuentes judiciales, la causa contra Vera era por el delito de robo en grado de tentativa y estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo . El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado, que derivó en una pena de 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo , la cual fue unificada con una condena anterior correspondiente, de 9 años y 4 meses . De esta manera, se fijó una pena única de 9 años y 6 meses de prisión efectiva , con declaración de reincidencia.

El hecho que motivó esta nueva condena ocurrió alrededor de las 19:00 horas, apenas Vera fue liberado de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, donde había estado detenido por una contravención. Tras salir de la dependencia policial, caminó por calle Hipólito Yrigoyen hacia el oeste, atravesó la plaza departamental y se detuvo en el café “Hipólito”.

Allí, el sujeto arrancó unas luces decorativas que colgaban en la puerta del local, las dejó a un costado y, utilizando un alambre, comenzó a cortar una ventana de madera de aglomerado que funciona como medida de seguridad. Alcanzó a dañar la parte inferior de la abertura con claras intenciones de ingresar al comercio y sustraer elementos del interior.

La maniobra fue advertida por un vecino que reside frente al café, quien dio aviso inmediato al 911 y también alertó al propietario del negocio. El dueño llegó rápidamente al lugar y encontró a Vera en la puerta del local, lo que dio inicio a una persecución a pie por calle Hipólito Yrigoyen hacia el oeste. Tras recorrer unos 100 metros, el delincuente dobló por calle Los Arrayanes hacia el sur y, a unos 150 metros, fue reducido en forma civil por el comerciante.

Minutos después arribó personal policial, que formalizó la aprehensión. En el lugar se recuperaron las luces sustraídas, halladas junto a la ventana violentada, aunque el alambre utilizado para forzar la abertura no pudo ser encontrado pese a un rastrillaje en la zona del hecho y del recorrido de la persecución.