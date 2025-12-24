Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Un hombre de 49 años, identificado como Marchand , fue detenido en Calingasta luego de ser acusado de desvalijar un complejo de cabañas ubicado en la localidad de Alcaparroza. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 16ª, que lograron aprehender al sospechoso cuando se encontraba en la vía pública con los elementos sustraídos en su poder.

Video Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

En las redes Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

Según informaron fuentes policiales, el detenido, oriundo del barrio Conjunto 10 de Chimbas, era seguido por los investigadores en el marco de la pesquisa iniciada tras la denuncia del robo. Finalmente, los uniformados lograron interceptarlo y recuperar herramientas y electrodomésticos que habían sido sustraídos de las cabañas.

Los efectos robados fueron reconocidos por los damnificados, trabajadores que se alojaban en el complejo, y posteriormente restituidos a sus propietarios.

Además, se constató que Marchand cuenta con antecedentes recientes: en diciembre había sido detenido por un hecho similar, tras robar en un kiosco de la localidad de Tamberías.

El sospechoso quedó alojado en sede policial, a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes.