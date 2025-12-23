Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Las compras navideñas de último momento generaron un caos en el centro sanjuanino, caos que fue aprovechado por los pícaros de siempre que decidieron que era un buen momento para salir a robar.

Sarmiento Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

Emboscada Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

Esto ocurrió en un negocio de ropa ubicado en plena Peatonal Rivadavia en la intersección con General Acha. Hasta allí llegó un hombre, acompañado de dos mujeres, una de ellas con un bebé, alrededor de las 20 horas de este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2003639648518881320&partner=&hide_thread=false Así actuaban mecheras en pleno centro para robar en un local de ropa de Peatonal Rivadavia,. pic.twitter.com/hwApQUHUFg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 24, 2025

Según explicaron los dueños del comercio a Tiempo de San Juan detectaron gracias a las cámaras de seguridad que, estas personas que se hacían pasar por clientes, tomaron una pila de pantalones y se la llevaron sin pagar. Al descubrirlas, la misma dueña del negocio salió corriendo a buscarlas y logró interceptar a una de ellas. De hecho, fuentes judiciales afirmaron que, la mujer que iba con el niño, era quien tenía a cargo las maniobras distractivas para que sus dos compañeros pudieran robar.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 21.54.36

"Se dispararon para la galería provincial", explicó Duilio, el padre de la comerciante, que habló con este diario.

La mujer que logró ser atrapada iba con un bebé en brazos y sus dos cómplices escaparon con las prendas robadas que serían entre diez y quince. A esta última se la llevó la Policía y ahora la investigación está a cargo de la Justicia.