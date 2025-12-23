Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

En el marco de una investigación por presuntas estafas que afectan a la Municipalidad de Chimbas , se llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos puntos del Gran San Juan, con resultados positivos y el secuestro de varios vehículos vinculados a la causa.

Las medidas judiciales se realizaron en domicilios de Santa Lucía, Capital y Rivadavia. Como resultado de los procedimientos, se incautaron dos camiones —uno marca Volkswagen y otro Iveco— y un automóvil Chevrolet Ónix, que funcionaba como patrullero de la policía comunal.

Desde la Justicia expresaron que el municipio envió varias cartas de documento para que devuelvan los vehículos y aún así no los devolvieron

Desde el municipio confirmaron a este medio que se denunció al propietario de un taller mecánico por “retención indebida de las movilidades oficiales”, luego de detectar irregularidades en el destino de los rodados.

Según explicaron fuentes municipales, los vehículos habían sido entregados al taller con el objetivo de realizar tareas de reparación y mantenimiento, pero que el mecánico, identificado de apellido Gil, habría hecho la retención de las unidades, incumpliendo además con las tareas acordadas. Ante esta situación, se decidió avanzar con la denuncia penal, lo que permitió el secuestro de los rodados en el marco de la causa que investiga la UFI Delitos Especiales.

A partir de esa denuncia, se inició una investigación que dio lugar a una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia. En ese marco, personal policial secuestró un camión Volkswagen en un domicilio ubicado sobre Lateral de Ruta 20 y Gorriti, en Santa Lucía; un camión Iveco en una vivienda de calle Mendoza, pasando Mariano Moreno, en Capital; y un automóvil Chevrolet Ónix en un domicilio de Paula Albarracín de Sarmiento al 1976 Sur, en Rivadavia.