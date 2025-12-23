Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

Un motociclista fue a buscar pasaje a un barrio de Pocito y perdió el celular, su dinero y hasta lo dejaron a pie. Es que el potencial cliente resultó ser un asaltante que, en compañía de un cómplice, lo atacó con un cuchillo y le robó de todo.

El violento episodio ocurrió este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 19.58, en el interior del barrio Teresa de Calcuta, cuando José Agüero llegó en su moto a ese lugar por un pedido de viaje a través de la aplicación DiDi, revelaron fuentes policiales. Según denunció, al arribar a la manzana L del complejo habitacional, fue sorprendido por dos sujetos que aparentemente lo estaban esperando.

De acuerdo con su relato, los delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y, sin darle posibilidad de defensa, le sustrajeron su moto Keller 110cc, un teléfono celular y la billetera con documentación y dinero en efectivo. Luego se dieron a la fuga y dejaron a la víctima en medio del barrio.

El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Buenaventura Luna y quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma blanca. El caso también fue trabajado por los policías de la Brigada de Investigaciones Sur, que realizaron recorridas por la zona y lograron hallar la motocicleta abandonada en el interior del mismo barrio.