Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Otro chofer de aplicaciones fue blanco de un asalto. Este lunes a la madrugada, un conductor de DiDi sufrió la emboscada de cuatro jóvenes que subieron a su auto en el Parque de Mayo y lo atacaron en la zona de Concepción. Lo único que no pudieron robarle fue el auto, después le sacaron de todo.

La semana pasada ya se habían registrado dos asaltos contra choferes de aplicaciones y este lunes se repitió la historia. El atraco tuvo como víctima a Pablo Manrique, un conductor de DiDi que acudió al Parque de Mayo tras un pedido de viaje de supuestos pasajeros con destino a Concepción, según indicaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Los pasajeros eran cuatro jóvenes que solicitaron ser trasladados hasta la ruta 40, metros antes de la avenida Benavidez. El conductor siguió las indicaciones sin sospechar que iba a ser víctima de una emboscada.

Al llegar al destino, a la altura de calle Rogelio Cerdera y ruta 40, uno de los jóvenes que viajaba en el asiento trasero lo tomó del cuello y comenzó a ahorcarlo hasta que lo inmovilizó. Mientras tanto, los otros tres revisaron el interior del vehículo y le robaron dos celulares, un cargador, lentes recetados, una billetera con documentación y 82.000 pesos, precisaron fuentes judiciales.

La seguidilla de ataques contra choferes de aplicaciones viene repitiéndose en los últimos días. El miércoles 18 de diciembre, un conductor de Uber fue asaltado luego de levantar a cuatro pasajeros en inmediaciones del Cementerio de la Capital y fue atacado al llegar a la intersección de ruta 40 y calle Oro, en Chimbas, donde le robaron dinero y pertenencias.

Al otro día, el martes 17 de diciembre, otro chofer de DiDi cayó en una emboscada similar cuando acudió a buscar pasaje a un barrio de Chimbas, donde fue encañonado por uno de los asaltantes y despojado de sus celulares, la recaudación y dinero transferido desde su propia cuenta bancaria.