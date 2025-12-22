"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron

La tranquilidad del barrio Ceramistas 2, en Pocito, se vio abruptamente interrumpida por un hecho que generó indignación y dolor entre los vecinos . Según relataron, un gatito murió atropellado en el marco de presuntas picadas clandestinas que se realizarían en la zona, una práctica que —aseguran— se repite desde hace tiempo y pone en riesgo a toda la comunidad.

De acuerdo a la denuncia vecinal, el animal, conocido en el barrio como “Ares”, fue embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad y luego su cuerpo habría sido ocultado en un descampado cercano . El episodio ocurrió el miércoles por la mañana y rápidamente se viralizó en redes sociales y grupos de mensajería, donde los vecinos compartieron imágenes y mensajes de repudio.

En los posteos, los habitantes del barrio advirtieron que en el sector viven muchos niños y adolescentes que suelen jugar en la calle, por lo que la situación genera un profundo temor. “Hoy fue un gatito, mañana puede ser un nene”, expresaron en uno de los mensajes que acompañan las imágenes difundidas.

En otras de las capturas, subidas a Instagram por la ONG protecionista "Ayudando Patitas", se puede ver una conversación en un grupo de WhatsApp donde están los supuestos conductores de las picadas burlándose del suceso: "Hoy tocó asado de gato", se puede leer.

Hasta el momento, no hubo información oficial por parte de las autoridades sobre el hecho denunciado ni sobre posibles actuaciones judiciales. Mientras tanto, los vecinos de Ceramistas 2 insisten en su pedido de justicia y prevención, para evitar que una tragedia mayor vuelva a sacudir al barrio.