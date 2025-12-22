martes 23 de diciembre 2025

En Alto de Sierra

Era salvajemente atacada por su pareja y su hija corrió al puesto policial para salvarle la vida

Por el violento episodio, el agresor que tenía una condena condicional recibió la prisión efectiva y, por tanto, marchó preso al Penal de Chimbas tras un juicio en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2

El episodio de terror que vivió una mujer en Alto de Sierra en manos de su pareja y que no llegó a instancias más graves gracias a la intervención de su hija tuvo su final este lunes, cuando el agresor que la atacó salvajemente fue condenado por Flagrancia a 3 años y 4 meses de prisión efectiva, por lo que marchó preso al Penal de Chimbas.

Se trata de Franco Gabriel Arias, el sujeto que perpetró una brutal golpiza contra su ex y que, de no ser por la acción de la hija de ambos, podría estar enfrentando una acusación todavía más importante. Es que, luego de discutir con su pareja, se lanzó encima a darle golpes y, frente a la dramática situación, la menor que se hallaban en el mismo domicilio corrió de forma desesperada hasta el puesto policial.

La nena de 12 años salió de su hogar para pedir ayuda y, por ese motivo, personal policial acudió al rescate. Los efectivos que se encontraban en el sitio de vigilancia se dirigieron hasta el lugar de los hechos y apresaron al golpeador. Por su parte, la víctima fue asistida por personal médico, que constató severas lesiones en todo su cuerpo producto de la paliza que recibió.

Frente a la evidencia y de que Arias fue hallado flagrante en el delito, no sólo quedó detenido sino que fue sometido al proceso de la justicia exprés. En ese sentido y por el suceso que tuvo lugar el 14 de noviembre, el imputado llegó a juicio en Flagrancia y por lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género, fue penado a un año de prisión efectiva.

No obstante, al sujeto que ya tenía una condena condicional se le declaró la reincidencia y le unificaron la pena a 3 años y 4 meses de prisión. Como el fallo todavía no está firme y la defensa del acusado podría apelar la decisión, el juez del juicio resolvió la prisión preventiva que lo mantendrá tras las rejas hasta que la sentencia no resista impugnaciones.

