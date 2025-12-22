Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

La dueña de una panadería de Santa Lucía denunció que el cliente al que le vendió pan durante un año la estafó en todo ese tiempo y la embaucó por 4.000.000 de pesos. La maniobra era sencilla, dado que el hombre le mostraba los comprobantes de los pagos electrónicos, pero aparentemente esos comprobantes eran falsos.

La comerciante, de apellido Córdoba , vino a descubrir la presunta maniobra fraudulenta recién esta semana. La denuncia la realizó este lunes último en la Comisaría 29ª, dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona donde está situado el negocio, sobre calle Colón, antes de San Lorenzo, señalaron fuentes judiciales.

De acuerdo con lo informado, la propietaria aportó datos del cliente que desde hace un año o más compraba pan y facturas todos los días. También relató que tenía buen trato, era habitué y siempre solía abonar con la billetera virtual de Mercado Pago, señalaron a Tiempo de San Juan.

Nunca se tomó el trabajo de controlar el ingreso de los pagos, aclaró, pero este lunes miró su billetera virtual y comprobó que la última transferencia no había impactado en su cuenta, comentó un investigador. Es decir, no había abonado.

Al advertir esta situación, la comerciante observó los registros de operaciones que mantuvo con este cliente y constató que no figuraba ninguna de las transferencias. La única que aparecía era una de 2.200 pesos de hace meses, señalaron fuentes del caso.

Los policías de la Comisaría 29ª recibieron la denuncia, en la que la mujer expresó que la estafa ascendería a 4.000.000 de pesos, y tomaron registro de las capturas de pantalla. El caso ahora pasó a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.