martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

La dueña de una panadería de Santa Lucía denunció que el cliente habitual le mostraba comprobantes de transferencias que nunca se acreditaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

La dueña de una panadería de Santa Lucía denunció que el cliente al que le vendió pan durante un año la estafó en todo ese tiempo y la embaucó por 4.000.000 de pesos. La maniobra era sencilla, dado que el hombre le mostraba los comprobantes de los pagos electrónicos, pero aparentemente esos comprobantes eran falsos.

Lee además
presunta estafa con modulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedo libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

La comerciante, de apellido Córdoba, vino a descubrir la presunta maniobra fraudulenta recién esta semana. La denuncia la realizó este lunes último en la Comisaría 29ª, dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona donde está situado el negocio, sobre calle Colón, antes de San Lorenzo, señalaron fuentes judiciales.

De acuerdo con lo informado, la propietaria aportó datos del cliente que desde hace un año o más compraba pan y facturas todos los días. También relató que tenía buen trato, era habitué y siempre solía abonar con la billetera virtual de Mercado Pago, señalaron a Tiempo de San Juan.

Nunca se tomó el trabajo de controlar el ingreso de los pagos, aclaró, pero este lunes miró su billetera virtual y comprobó que la última transferencia no había impactado en su cuenta, comentó un investigador. Es decir, no había abonado.

Al advertir esta situación, la comerciante observó los registros de operaciones que mantuvo con este cliente y constató que no figuraba ninguna de las transferencias. La única que aparecía era una de 2.200 pesos de hace meses, señalaron fuentes del caso.

Los policías de la Comisaría 29ª recibieron la denuncia, en la que la mujer expresó que la estafa ascendería a 4.000.000 de pesos, y tomaron registro de las capturas de pantalla. El caso ahora pasó a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

A punta de revólver, asaltaron la empleada de un kiosco de Rawson y se llevaron hasta cigarrillos

Era salvajemente atacada por su pareja y su hija corrió al puesto policial para salvarle la vida

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron

Descubren armas de fuego en medio de un allanamiento por drogas en el Valle Grande

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Amenazó a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel y pasará 6 meses en el Penal de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Te Puede Interesar

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Por María Agostina Montaño
Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena
Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Gonzalo Nolo Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines