Amenazó a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel y pasará 6 meses en el Penal de Chimbas

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)

Un interno del Servicio Penitenciario Provincial fue condenado nuevamente luego de haber amenazado de muerte a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel . Se trata de Ángel Jesús Navarro (23) , quien ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una condena por robo agravado.

El hecho ocurrió el 28 de junio, cerca de las 18:40 , cuando Navarro, alojado en calidad de condenado, se comunicó telefónicamente con su ex pareja y la amenazó con lastimarla debido a que no le llevaba de visita al hijo que tienen en común. Durante la llamada, que se realizaba con el altavoz activado, también se encontraba escuchando la conversación la ex suegra del imputado, quien fue igualmente amenazada con sufrir agresiones una vez que el sujeto recuperara la libertad.

Ante esta situación, ambas mujeres radicaron la denuncia en la Unidad Fiscal CAVIG, lo que dio inicio a una investigación penal. La causa estuvo a cargo del fiscal del caso Leonardo Arancibia, junto a las ayudantes fiscales Erica Funes Arias y Eugenia Lenzano, y la auxiliar jurídica Gabriela Fernández.

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos judiciales, tareas de geolocalización y entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, lo que permitió reunir pruebas contundentes. Frente a ese escenario, Navarro terminó reconociendo su plena responsabilidad penal en los hechos.

Finalmente, en una audiencia de juicio abreviado realizada este lunes, la Justicia condenó a Navarro a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas simples en dos hechos, en concurso real, en perjuicio de su ex pareja y su ex suegra.

Además, teniendo en cuenta que el joven ya cumplía una condena previa por robo agravado, el juez dispuso la unificación de ambas penas, estableciendo una pena única de tres años y diez meses de prisión efectiva, junto con la declaración de reincidencia. También se ordenó que Navarro continúe detenido con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.