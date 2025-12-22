lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violento tras las rejas

Amenazó a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel y pasará 6 meses en el Penal de Chimbas

El joven, que ya cumplía una pena por robo agravado en el Servicio Penitenciario Provincial, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. Las amenazas fueron realizadas por teléfono y derivaron en la unificación de condenas y la declaración de reincidencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)

Un interno del Servicio Penitenciario Provincial fue condenado nuevamente luego de haber amenazado de muerte a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel. Se trata de Ángel Jesús Navarro (23), quien ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una condena por robo agravado.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción
hoy toco asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron

El hecho ocurrió el 28 de junio, cerca de las 18:40, cuando Navarro, alojado en calidad de condenado, se comunicó telefónicamente con su ex pareja y la amenazó con lastimarla debido a que no le llevaba de visita al hijo que tienen en común. Durante la llamada, que se realizaba con el altavoz activado, también se encontraba escuchando la conversación la ex suegra del imputado, quien fue igualmente amenazada con sufrir agresiones una vez que el sujeto recuperara la libertad.

Ante esta situación, ambas mujeres radicaron la denuncia en la Unidad Fiscal CAVIG, lo que dio inicio a una investigación penal. La causa estuvo a cargo del fiscal del caso Leonardo Arancibia, junto a las ayudantes fiscales Erica Funes Arias y Eugenia Lenzano, y la auxiliar jurídica Gabriela Fernández.

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos judiciales, tareas de geolocalización y entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, lo que permitió reunir pruebas contundentes. Frente a ese escenario, Navarro terminó reconociendo su plena responsabilidad penal en los hechos.

Finalmente, en una audiencia de juicio abreviado realizada este lunes, la Justicia condenó a Navarro a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas simples en dos hechos, en concurso real, en perjuicio de su ex pareja y su ex suegra.

Además, teniendo en cuenta que el joven ya cumplía una condena previa por robo agravado, el juez dispuso la unificación de ambas penas, estableciendo una pena única de tres años y diez meses de prisión efectiva, junto con la declaración de reincidencia. También se ordenó que Navarro continúe detenido con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

Seguí leyendo

Descubren armas de fuego en medio de un allanamiento por drogas en el Valle Grande

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Intensa búsqueda de un niño de 12 años y una adolescente desaparecidos en San Juan

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

La casona de Avenida Rawson, otra vez en el centro de la polémica por un nuevo operativo por olores nauseabundos y ruidos molestos

En San Juan, hallaron 39 aves en cautiverio y equinos en estado de abandono y maltratados: hubo cuatro detenidos

Cayó un cargamento de harina de un camión en Avenida Benavídez y afirmaron que varias personas se llevaron bolsas

Con arañazos y piñas contra la Policía, armó un escándalo en el centro sanjuanino y fue condenado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

El imputado frente a la jueza Carolina Parra.
En Rawson

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Hoy tocó asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron