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Obras

El paraje de la Difunta Correa tendrá más parrilleros y espacios renovados para disfrutar en familia

Con obras de infraestructura y reorganización integral, el tradicional sitio sumó nuevos sectores recreativos y mejoró la circulación para recibir a más visitantes en mejores condiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El paraje de la Difunta Correa continúa transformándose para acompañar el crecimiento sostenido de visitantes. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en uno de los espacios más utilizados del complejo: el sector de parrilleros, clave para el encuentro familiar de promesantes y turistas.

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Con el paso del tiempo, muchos de estos espacios habían quedado desordenados o con infraestructura deteriorada, además de encontrarse dispersos y poco conectados entre sí. A partir de esta realidad, se llevó adelante una intervención integral que permitió reorganizar y mejorar el área, optimizando su uso y circulación.

En total, se trabajó sobre 108 parrilleros existentes: 88 fueron reconstruidos y 20 reacondicionados. A esto se sumaron 30 parrilleros nuevos, lo que amplía de manera significativa la capacidad del lugar para recibir visitantes.

Además, se incorporaron 22 mesas de hormigón armado, pensadas para garantizar mayor durabilidad, junto con 4 fogones adicionales y 11 basureros que contribuyen al orden y mantenimiento del predio.

Las obras incluyeron también más de 1.000 metros cuadrados de pisos en sectores de parrilleros y circulación, además de unos 1.034 metros cuadrados de senderos que permiten conectar áreas que antes estaban aisladas. En este marco, se sumaron nuevos puentes peatonales que facilitan el cruce de cursos de agua y mejoran la accesibilidad.

Otro de los puntos destacados fue la eliminación de barreras físicas y la nivelación del terreno, lo que permite un desplazamiento más cómodo para todos los visitantes.

La disposición del mobiliario fue diseñada respetando el entorno natural del lugar, generando espacios de sombra y descanso sin alterar el carácter tradicional del paraje.

Con estas mejoras, el histórico santuario sanjuanino refuerza uno de sus usos más arraigados: el encuentro, la permanencia y la tradición en torno a la fe y la vida en comunidad.

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