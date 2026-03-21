Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos

Un amplio operativo policial se desplegó en Caucete en el marco de una investigación por picadas ilegales. La Comisaría 37ª llevó adelante seis allanamientos simultáneos, con intervención de la jueza de Paz Luciana Salva y testigos civiles que garantizaron la cadena de custodia.

El primer procedimiento se realizó en el comedor “El Seler”, ubicado sobre Ruta 141, en la zona de Difunta Correa. Allí se secuestró una motocicleta Zanella 200 cc y un casco, y un joven de 20 años quedó vinculado a la causa con un acta de infracción.

En el Barrio Conjunto 7, los efectivos incautaron una Motomel 110 cc con escape modificado. En ese lugar fue identificado un menor de 17 años, sancionado por maniobras peligrosas y falta de documentación, mientras que su tío también fue infraccionado por permitirle conducir.

Otro de los allanamientos, en el barrio Jardín Libertad, permitió secuestrar diversas partes de motocicletas -motor, orquillón, escapes de competición, tanque, amortiguador y otros elementos- que quedaron vinculadas a un mayor de edad.

El dato más relevante surgió en el Barrio Pie de Palo. Si bien no se encontraron elementos relacionados con picadas, intervino personal de Drogas Ilegales que confirmó el secuestro de 110 gramos de cocaína, 75 gramos de cogollos de marihuana y 771 gramos de hojas secas.

Ante este hallazgo, la Fiscalía Federal dispuso vincular a un hombre de 28 años por tenencia ilegítima de estupefacientes, lo que derivó en la apertura de una causa paralela.

El operativo dejó como saldo dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción y el secuestro de droga, en un procedimiento que evidenció el trasfondo delictivo detrás de las carreras clandestinas en la zona.