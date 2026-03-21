sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Megaoperativo

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos

El procedimiento fue encabezado por el personal de la Comisaría 37ª y contó con la presencia de la jueza de Paz en cada domicilio. Hubo un detenido, infracciones contravencionales y el secuestro de cocaína y marihuana que derivó, en paralelo, en una causa federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (18)

Un amplio operativo policial se desplegó en Caucete en el marco de una investigación por picadas ilegales. La Comisaría 37ª llevó adelante seis allanamientos simultáneos, con intervención de la jueza de Paz Luciana Salva y testigos civiles que garantizaron la cadena de custodia.

Lee además
cautiverio ilegal en caucete: rescatan 17 aves silvestres y secuestran 22 jaulas en un domicilio
Operativo

Cautiverio ilegal en Caucete: rescatan 17 aves silvestres y secuestran 22 jaulas en un domicilio
tres detenidos en chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaina, marihuana y casi medio millon en efectivo
Golpe antidrogas

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

El primer procedimiento se realizó en el comedor “El Seler”, ubicado sobre Ruta 141, en la zona de Difunta Correa. Allí se secuestró una motocicleta Zanella 200 cc y un casco, y un joven de 20 años quedó vinculado a la causa con un acta de infracción.

En el Barrio Conjunto 7, los efectivos incautaron una Motomel 110 cc con escape modificado. En ese lugar fue identificado un menor de 17 años, sancionado por maniobras peligrosas y falta de documentación, mientras que su tío también fue infraccionado por permitirle conducir.

Otro de los allanamientos, en el barrio Jardín Libertad, permitió secuestrar diversas partes de motocicletas -motor, orquillón, escapes de competición, tanque, amortiguador y otros elementos- que quedaron vinculadas a un mayor de edad.

El dato más relevante surgió en el Barrio Pie de Palo. Si bien no se encontraron elementos relacionados con picadas, intervino personal de Drogas Ilegales que confirmó el secuestro de 110 gramos de cocaína, 75 gramos de cogollos de marihuana y 771 gramos de hojas secas.

Ante este hallazgo, la Fiscalía Federal dispuso vincular a un hombre de 28 años por tenencia ilegítima de estupefacientes, lo que derivó en la apertura de una causa paralela.

El operativo dejó como saldo dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción y el secuestro de droga, en un procedimiento que evidenció el trasfondo delictivo detrás de las carreras clandestinas en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Un nene caucetero se bajó del colectivo, lo atropellaron y terminó con doble fractura

Atrapan a un sujeto sospechado de robar en una obra de construcción

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

Una camioneta terminó destruida tras la caída de un árbol de 10 metros en avenida Córdoba

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo

Le arrebató el celular a una mujer dentro de su casa y terminó detenido por los vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres detenidos en chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaina, marihuana y casi medio millon en efectivo
Golpe antidrogas

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones
Investigación

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes
Escándalo

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes

Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el Santo tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión
Panorama complicada

Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el "Santo" tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión

Gamelas al hombro y al ritmo del tunga tunga: cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok
Video

Gamelas al hombro y al ritmo del "tunga tunga": cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok

Te Puede Interesar

Cómo se ven las baterías de energía solar en un proyecto de Perú (foto facilitada por EPSE).
Un nuevo desafío

Baterías gigantes en la montaña de San Juan: cómo es el curioso plan para guardar energía solar, único en el país

Por Miriam Walter
En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa
Impactante

En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

Rawson resurge una vieja ordenanza para cerrar y limpiar baldíos
Guerra contra la basura

Rawson resurge una vieja ordenanza para cerrar y limpiar baldíos

Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete video
Video

Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos
Megaoperativo

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos