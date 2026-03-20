viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Desde el entorno de Manuel Poblete aseguran que trabajaba en la cosecha de ajo y que perdieron todo contacto tras una jornada laboral. Evalúan radicar la denuncia ante la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La preocupación crece con el paso de los días. Un hombre oriundo de Mendoza es intensamente buscado en San Juan luego de que su familia y allegados dejaran de tener contacto con él hace aproximadamente un mes. Se trata de Manuel Poblete, quien había llegado a la provincia por motivos laborales y desde entonces no se conocen datos certeros sobre su paradero. Por este motivo, acudieron a las redes para conocer detalles sobre el sujeto.

Lee además
violento episodio en villa krause: un sujeto ataco a policias durante un operativo
En Rawson

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo
Imagen ilustrativa 
En Chimbas

Le arrebató el celular a una mujer dentro de su casa y terminó detenido por los vecinos

Según relató un allegado a Tiempo de San Juan, la relación cotidiana con Poblete era breve pero constante: se encontraban por las noches, ya que ambos trabajaban durante el día. “Nos veíamos 10 o 15 minutos en la noche, nada más, porque vivíamos al lado”, contó, marcando la rutina que compartían antes de su desaparición.

El último contacto fue en una jornada en la que el hombre debía presentarse a trabajar, pero finalmente le avisó que no asistiría debido a un paro de transporte. “Me dijo que se iba a quedar en el galpón, pero la verdad es que no sé dónde trabajaba exactamente”, explicó. De acuerdo a su testimonio, Poblete se desempeñaba en tareas vinculadas a la cosecha de ajo, aunque nunca pudo precisar el lugar exacto.

Desde ese momento, el silencio fue total. Las llamadas no son respondidas y los mensajes enviados a su teléfono no llegan. “Hemos intentado comunicarnos, pero no atiende y el WhatsApp no le entra”, señaló con preocupación. Incluso, comentó que algunas versiones indican que podría haberse trasladado con una cuadrilla a otro punto, aunque no hay confirmación de ello.

Ante la falta de novedades, el entorno decidió comenzar a difundir el caso en redes sociales para intentar obtener algún dato que permita ubicarlo. Si en las próximas horas no surgen pistas firmes, no descartan radicar la denuncia formal ante la Policía para activar su búsqueda.

Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231. Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre en el Paso de Agua Negra: tenía cheques por más de $12.000.000 que no habían sido declarados

Cae en Rivadavia un delincuente con pedido de captura: estaba queriendo vender un celular robado

Ataque a un prestamista en Chimbas: su familia está aterrada y solicita seguridad

Condenan a un sanjuanino a 9 de años de prisión por violar a su prima

La nueva estafa en San Juan con tarjetas de crédito destapó la olla en todo el país

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Persecución de película en San Juan: una pareja, un robo y una carrera en moto y a pie

Pensó que nadie lo iba a revisar ahí: un joven sanjuanino, detenido con un arma escondida en sus genitales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan
En las redes

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
 La ampliación de la línea de 500 kV en San Juan enfrenta intereses cruzados entre inversión privada, control provincial y acceso al sistema eléctrico.
Minería y energía

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

El Acueducto Gran Tulum, obra clave para los sanjuaninos, en medio de una investigación por los caños.
Investigación

Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo
En Rawson

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año
Relevamiento

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año