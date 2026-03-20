Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

La preocupación crece con el paso de los días. Un hombre oriundo de Mendoza es intensamente buscado en San Juan luego de que su familia y allegados dejaran de tener contacto con él hace aproximadamente un mes. Se trata de Manuel Poblete, quien había llegado a la provincia por motivos laborales y desde entonces no se conocen datos certeros sobre su paradero. Por este motivo, acudieron a las redes para conocer detalles sobre el sujeto.

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Según relató un allegado a Tiempo de San Juan, la relación cotidiana con Poblete era breve pero constante: se encontraban por las noches, ya que ambos trabajaban durante el día. “Nos veíamos 10 o 15 minutos en la noche, nada más, porque vivíamos al lado”, contó, marcando la rutina que compartían antes de su desaparición.

El último contacto fue en una jornada en la que el hombre debía presentarse a trabajar, pero finalmente le avisó que no asistiría debido a un paro de transporte. “Me dijo que se iba a quedar en el galpón, pero la verdad es que no sé dónde trabajaba exactamente”, explicó. De acuerdo a su testimonio, Poblete se desempeñaba en tareas vinculadas a la cosecha de ajo, aunque nunca pudo precisar el lugar exacto.

Desde ese momento, el silencio fue total. Las llamadas no son respondidas y los mensajes enviados a su teléfono no llegan. “Hemos intentado comunicarnos, pero no atiende y el WhatsApp no le entra”, señaló con preocupación. Incluso, comentó que algunas versiones indican que podría haberse trasladado con una cuadrilla a otro punto, aunque no hay confirmación de ello.

Ante la falta de novedades, el entorno decidió comenzar a difundir el caso en redes sociales para intentar obtener algún dato que permita ubicarlo. Si en las próximas horas no surgen pistas firmes, no descartan radicar la denuncia formal ante la Policía para activar su búsqueda.

Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231. Para aportar datos, pueden comunicarse al 2614184231.