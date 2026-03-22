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Pudo ser una tragedia

Impactante choque en Chimbas: un conductor perdió el control, se estrelló contra un árbol y terminó arriba de una vereda

En el vehículo iban tres jóvenes, que debieron ser hospitalizados. Ocurrió este domingo a las 7 de la mañana, en la esquina de Maradona y Pampa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este domingo por la mañana se produjo un fuerte siniestro vial en Chimbas protagonizado por tres jóvenes. De acuerdo con las primeras informaciones, quien manejaba el vehículo habría perdido el control, chocó de manera directa contra un árbol y, a raíz de la violencia del impacto, el auto terminó sobre la vereda de una vivienda.

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El episodio ocurrió cerca de las 7 en la esquina de Maradona y Pampa. Hasta allí llegó personal policial luego de ser alertado por el operativo Halcón. Según se indicó, el rodado involucrado era un Fiat Palio conducido por un joven de 18 años, identificado como Agustín Benjamín Corzo, quien estaba acompañado por otros dos jóvenes.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del automóvil, impactó contra un árbol y finalizó su trayecto sobre el cordón de la vereda de una casa de la zona.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de salud, quienes asistieron al conductor y comprobaron que presentaba un marcado aliento etílico, lo que hace presumir que podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento de conducir.

A raíz del choque, los acompañantes —de 18 y 21 años, de apellidos Gómez y Esquivel— fueron trasladados al Hospital Rawson para su atención. La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales.

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