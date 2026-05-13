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Video impactante

Dos adolescentes en moto y sin casco, chocaron contra un comercio y quedaron incrustadas

Las jóvenes, de 14 años, circulaban sin casco cuando perdieron el control de la moto y atravesaron la vidriera de un local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos adolescentes que iban en moto sin casco terminaron incrustadas en la vidriera de un local.

Dos adolescentes que iban en moto sin casco terminaron incrustadas en la vidriera de un local.

Dos adolescentes de 14 años protagonizaron un fuerte accidente en moto en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, luego de perder el control del vehículo e impactar contra la vidriera de un comercio de estética y lencería. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del local.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde sobre la calle Puan al 3000. Según las primeras informaciones, las menores circulaban sin casco cuando, por causas que aún se investigan, terminaron incrustándose dentro del negocio tras atravesar el frente vidriado.

En las imágenes se observa cómo la moto ingresa a gran velocidad al local y avanza varios metros en el interior, causando importantes destrozos materiales. Afortunadamente, en ese momento no había clientes dentro del comercio.

“Venían muy rápido y ni siquiera sabían apagar la moto”, relató la propietaria del local luego del accidente, mientras personal policial y médicos asistían a las adolescentes.

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Tras el impacto, vecinos de la zona acudieron para ayudar a las jóvenes hasta la llegada de efectivos policiales y una ambulancia del SAME. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que ambas estaban conscientes y que sufrieron golpes, aunque sin heridas de gravedad.

Además de la rotura de la vidriera, el choque provocó daños en el mobiliario, el mostrador y distintas estanterías del comercio.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que analiza cámaras de seguridad y toma testimonios para determinar cómo se produjo el siniestro.

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