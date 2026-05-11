Alarma por la aparición de un puma en un barrio privado

Un puma suelto cerca de un barrio privado del partido bonaerense de Escobar genera terror entre los vecinos y frente al hecho las autoridades piden no acercarse y dar aviso de manera inmediata.

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En las últimas horas las cámaras de seguridad del barrio El Cazador captaron la presencia de un puma suelto que caminaba de manera sigilosa cerca del paradón que divide el country con el exterior.

Tras el reporte, Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna tomó intervención con el objetivo de coordinar tareas de monitoreo y prevención, destaca el medio Qué Pasa Web.

Se explicó que este tipo de felino suele aparecer de noche, mientras que durante el día se oculta entre la vegetación, lo que incrementa su riesgo.

Por el momento no se hallaron rastros del animal, por lo que continúan los operativos en la zona, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.

FUENTE: Agencia NA