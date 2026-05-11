lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme susto

Alarma por la aparición de un puma en un barrio privado

Las autoridades del partido bonaerense de Escobar pidieron no acercarse y dar aviso de manera inmediata en el caso de divisarlo.

Por Agencia NA
Puma suelto. Foto: Agencia NA (captura video)

Puma suelto. Foto: Agencia NA (captura video)

Un puma suelto cerca de un barrio privado del partido bonaerense de Escobar genera terror entre los vecinos y frente al hecho las autoridades piden no acercarse y dar aviso de manera inmediata.

Lee además
La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina
reorganizacion en anses: duplican fondos para juicios previsionales e inyectan $162.000 millones para retiros
Medida adoptada

Reorganización en ANSES: duplican fondos para juicios previsionales e inyectan $162.000 millones para retiros

En las últimas horas las cámaras de seguridad del barrio El Cazador captaron la presencia de un puma suelto que caminaba de manera sigilosa cerca del paradón que divide el country con el exterior.

Tras el reporte, Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna tomó intervención con el objetivo de coordinar tareas de monitoreo y prevención, destaca el medio Qué Pasa Web.

Se explicó que este tipo de felino suele aparecer de noche, mientras que durante el día se oculta entre la vegetación, lo que incrementa su riesgo.

Por el momento no se hallaron rastros del animal, por lo que continúan los operativos en la zona, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Trágica explosión en Perito Moreno: un bebé y dos adultos mayores murieron

Nación detectó sobreprecios de más de 4.000% en compras ortopédicas y citará a varios empresarios

Emanuel Danann denunció a Lilia Lemoine por la difusión de imágenes íntimas

Invitó a su amigo a cenar, lo acuchilló y violó a la novia: le dieron perpetua

Causa Adorni: detectaron movimientos con criptomonedas y analizan su patrimonio

Destrozos e inundaciones en la Costa Atlántica tras el paso del ciclón con olas de hasta 7 metros

Videos: nevó en San Luis y Córdoba y amanecieron teñidas de blanco

Solo dos años de prisión condicional por pegarle a su mujer hasta provocarle un aborto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Causa ANDIS: detectan hasta 4239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis.
Causa ANDIS

Nación detectó sobreprecios de más de 4.000% en compras ortopédicas y citará a varios empresarios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Te Puede Interesar

La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.
Menos fondos

Milei sacó la motosierra para recortar en los Parques Nacionales: hay dos sanjuaninos en la lista

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.
Balance

San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, y Mauricio Macri
En la cocina del 2027

Si el PRO compite contra Milei en 2027, los dos caminos en San Juan con final abierto

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy
Temporal en San Juan

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy

Bombazo en Chimbas: FIFA reconoció el reclamo de Peñarol por Alan Cantero
Disputa internacional

Bombazo en Chimbas: FIFA reconoció el reclamo de Peñarol por Alan Cantero