Solo dos años de prisión condicional por pegarle a su mujer hasta provocarle un aborto

Un hombre de 23 años fue condenado a dos años de prisión condicional -en suspenso y no efectivo- por haberle pegado a su pareja, que estaba embarazada y, producto de los golpes, provocó el aborto de la gestación de siete semanas, en Salta.

Tal como indicó el Ministerio Público Fiscal salteño, la única medida tangible y de cumplimiento inmediato a la que deberá obedecer el acusado es que deberá abstenerse de mantener todo contacto con la damnificada.

El imputado fue juzgado en un juicio abreviado como autor de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y aborto preterintencional en concurso ideal, por tanto, el juez de ese distrito, Aníbal Burgos, dio lugar a la condena.

El magistrado recibió la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, junto con el cumplimiento de reglas de conducta durante el mismo tiempo, entre ellas, la prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante y su grupo familiar, además de abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol.

El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo en el barrio Bicentenario de la ciudad de Embarcación, donde el acusado agredió físicamente a su pareja, le impidió salir del domicilio y la empujó durante un forcejeo. Como consecuencia, la mujer sufrió un golpe en la zona abdominal y posteriormente perdió el embarazo de siete semanas.