Destrozos e inundaciones en la Costa Atlántica tras el paso del ciclón con olas de hasta 7 metros

Un ciclón extratropical de gran intensidad azotó durante la noche del viernes a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y dejó un escenario complejo: vientos fuertes, oleaje extremo, calles inundadas y evacuados .

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La zona más afectada se extendió desde Mar del Plata hasta Necochea , donde se registraron olas de hasta siete metros de altura , en medio de un fenómeno climático que obligó a suspender actividades y aplicar restricciones preventivas en el mar.

Mar del Plata, bajo el agua

En “La Feliz”, el temporal se sintió con fuerza. Según datos del Gobierno bonaerense, entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves se acumularon 105 milímetros de lluvia.

Embed - Feroz temporal en la Costa Atlántica: olas de hasta siete metros e inundaciones

Las precipitaciones provocaron anegamientos en calles y viviendas, e incluso hubo rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, algunos a punto de ser completamente cubiertos por el agua.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las ráfagas podrían alcanzar casi los 80 km/h.

Necochea y Monte Hermoso, entre las zonas más afectadas

En Necochea, el barrio Ramón Santamarina fue uno de los más golpeados, con una acumulación de hasta 180 milímetros de agua. Como consecuencia, seis vecinos debieron ser evacuados y trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1.

En tanto, en Monte Hermoso, el nivel del mar superó la barrera de contención y el agua llegó hasta la peatonal Dufaur, generando importantes destrozos. Entre ellos, el arrastre de un puesto de guardavidas.

Además, gran parte del municipio quedó sin energía eléctrica, lo que agravó la situación. Desde las autoridades advirtieron que circular por la zona costera era de extrema peligrosidad, debido a la presencia de escombros, cables y objetos sueltos.

Puertos cerrados y actividad paralizada

Ante la magnitud del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras en Mar del Plata y Necochea, lo que implicó la suspensión del ingreso y egreso de embarcaciones al menos hasta la mañana del sábado.

No se descarta que la medida se extienda si continúan las condiciones adversas.

Mejora parcial, pero sigue el alerta

En Bahía Blanca, las autoridades informaron que el pico máximo de la pleamar ya fue superado sin incidentes y que los niveles comenzaron a estabilizarse.

Desde la medianoche, el nivel de alerta se redujo de naranja a amarillo, lo que indica una disminución del riesgo, aunque la situación sigue bajo monitoreo.

Sin embargo, el SMN mantiene vigente una alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias para varias localidades costeras, entre ellas Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea y Tres Arroyos.

Recomendaciones ante el temporal

El organismo advirtió que aún se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos, con vientos de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Por eso, recomendaron:

No salir de los hogares

Asegurar objetos que puedan volarse

Cerrar puertas y ventanas

Evitar refugiarse bajo árboles o postes

Buscar resguardo en lugares seguros

El temporal dejó en evidencia la fuerza del fenómeno y mantiene en alerta a toda la región, mientras se espera una mejora gradual de las condiciones en las próximas horas.