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Causa ANDIS

Nación detectó sobreprecios de más de 4.000% en compras ortopédicas y citará a varios empresarios

El Ministerio de Salud encontró compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de un 4.000% del valor que estaba en el mercado.

Por Agencia NA
Causa ANDIS: detectan hasta 4239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis.

Causa ANDIS: detectan hasta 4239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis.

El Gobierno Nacional detectó, a través de un informe que realizó el Ministerio de Salud, que hubo más de 4.000% de sobreprecios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Esta información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la que serán citados varios empresarios vinculados al sector.

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Específicamente, se supo que hubo hasta 4239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis; el documento emitido por la cartera comandada por Mario Lugones comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de mercado y señaló que las diferencias significativas son “injustificables”.

En este marco, y a partir del lunes 11, se presentarán a declarar varios empresarios relacionados con esta causa: el primero es Osmar Caballi, un contador que fue director general de ANDis, por unos meses durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, y que es uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, la firma que "ganó"alrededor de $7.900 millones.

Quienes también darán su testimonio esta semana serán cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de la ortopedia que lleva dicho apellido y que fue favorecida por medio de sus contrataciones: Mariano y Christian Sagués se presentarían el martes 12 y el miércoles 13 harían lo propio Vicente y Lucas Sagués.

Los informes que se realizaron hasta el momento identifican a la Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a otras empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

La investigación liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello sugiere que se montó un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo (PACBI), que beneficiaron a un grupo reducido de empresas proveedoras.

Esta semana también serán citados Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; Javier, Fernando y Gustavo Bernat, miembros de Ortopedia Bernat.

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