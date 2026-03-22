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El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

El predio permanece cerrado y con avances finales de obra. Según el Gobierno sanjuanino, la inauguración está prevista para el 28 de abril. Las imágenes del drone de Tiempo. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
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A poco más de un mes de la fecha prevista para su habilitación -28 de abril-, las obras en la Quebrada de Zonda entran en su tramo final y el predio permanece cerrado al público, a la espera de su inauguración oficial. Un reciente recorrido realizado por el drone de Tiempo de San Juan permitió observar el estado actual del lugar, que se perfila como uno de los principales espacios recreativos y turísticos renovados del Gran San Juan.

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Entre los cerros y la vegetación característica del lugar, el parque se mantiene cercado mientras avanzan los últimos detalles. La intervención forma parte del plan de puesta en valor del área ubicada sobre la Ruta Provincial 12, en Rivadavia, con el objetivo de consolidarla como un punto de encuentro moderno, accesible y seguro para sanjuaninos y visitantes.

Embed - A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos

Uno de los elementos que ya se muestra prácticamente terminado es la tirolesa, visible desde distintos puntos de la zona. A la vera de la ruta, la estructura de los juegos se impone entre el paisaje y deja ver un estado general que aparenta estar listo para su uso. Este atractivo, que forma parte del denominado Parque Aventura, promete convertirse en uno de los principales imanes del renovado complejo.

El sistema aéreo cuenta con un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros y seis estaciones distribuidas entre los cerros. La experiencia incluye tramos que atraviesan el paisaje montañoso, cruzan sectores del parque e incluso se extienden hacia las inmediaciones del Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, ofreciendo vistas panorámicas únicas de la zona.

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La postal actual contrasta con los avances informados a comienzos de marzo, cuando el gobernador Marcelo Orrego confirmó que la obra alcanzaba un 92% de ejecución. En ese momento, ya se encontraban finalizadas estructuras clave como la cubierta metálica de la cantina, pérgolas, veredines y buena parte del equipamiento urbano, incluyendo mesas, bancos y asadores.

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Además, se registraban progresos en obras de accesibilidad, instalación eléctrica, luminarias, sistemas de riego y tareas de parquización. También se avanzaba en la colocación de cartelería, revestimientos y en la adecuación de los núcleos sanitarios, elementos fundamentales para el funcionamiento integral del predio.

El proyecto arrastra una evolución sostenida desde fines de 2025, cuando los sectores intervenidos ya superaban el 70% de avance. En ese entonces, comenzaban a tomar forma espacios clave como la confitería, los senderos accesibles con baldosas podotáctiles y el sitio conmemorativo Islas Malvinas, pensado como un punto de valor simbólico dentro del parque.

Embed - Conocé la tirolesa del Parque Quebrada de Zonda

En paralelo, se incorporaron modificaciones al contrato original, como la ejecución de nuevos caminos de hormigón y cambios en el equipamiento urbano, lo que implicó una ampliación de plazos de 60 días. Esa readecuación es la que fijó como nueva fecha de finalización el 28 de abril próximo.

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