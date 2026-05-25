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Este lunes

Cayeron en Pocito una mujer y un hombre con amplio prontuario tras intentar robar en una casa

La detención ocurrió este lunes por la tarde en Calle Aberastain Sur. Según fuentes policiales, ambos intentaron ingresar a una vivienda tras violentar una puerta y fueron arrestados a pocos minutos del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una pareja con amplio prontuario policial fue detenida este lunes en Pocito luego de haber intentado robar en una vivienda ubicada sobre Calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14, según informaron fuentes de la investigación.

El episodio ocurrió cerca de las 14:25, cuando una mujer de 42 años advirtió que dos personas habían ingresado a su domicilio tras forzar la puerta del fondo. Según denunció, los sospechosos intentaron sustraer una batería de 85 amperes marca Argenta y una bicicleta rodado 29.

Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 7ª desplegó un operativo en la zona y logró detener a ambos a pocos minutos del intento de robo.

Los aprehendidos fueron identificados como una mujer de apellido Torres, de 31 años, y un hombre de apellido Olguín, de 27, ambos domiciliados en Rawson. De acuerdo a fuentes policiales, los dos registran antecedentes y son conocidos en el ambiente delictivo por distintos hechos contra la propiedad.

Por disposición del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quedaron vinculados a un legajo judicial por tentativa de robo bajo el procedimiento especial de Flagrancia, mientras continúa la investigación.

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