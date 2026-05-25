Cayeron en Pocito una mujer y un hombre con amplio prontuario tras intentar robar en una casa

Una pareja con amplio prontuario policial fue detenida este lunes en Pocito luego de haber intentado robar en una vivienda ubicada sobre Calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14, según informaron fuentes de la investigación.
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La detención ocurrió este lunes por la tarde en Calle Aberastain Sur. Según fuentes policiales, ambos intentaron ingresar a una vivienda tras violentar una puerta y fueron arrestados a pocos minutos del hecho.
Una pareja con amplio prontuario policial fue detenida este lunes en Pocito luego de haber intentado robar en una vivienda ubicada sobre Calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14, según informaron fuentes de la investigación.
El episodio ocurrió cerca de las 14:25, cuando una mujer de 42 años advirtió que dos personas habían ingresado a su domicilio tras forzar la puerta del fondo. Según denunció, los sospechosos intentaron sustraer una batería de 85 amperes marca Argenta y una bicicleta rodado 29.
Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 7ª desplegó un operativo en la zona y logró detener a ambos a pocos minutos del intento de robo.
Los aprehendidos fueron identificados como una mujer de apellido Torres, de 31 años, y un hombre de apellido Olguín, de 27, ambos domiciliados en Rawson. De acuerdo a fuentes policiales, los dos registran antecedentes y son conocidos en el ambiente delictivo por distintos hechos contra la propiedad.
Por disposición del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quedaron vinculados a un legajo judicial por tentativa de robo bajo el procedimiento especial de Flagrancia, mientras continúa la investigación.