Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego recorrió los trabajos que se ejecutan en la Quebrada de Zonda y confirmó que la obra ya alcanza un 92% de avance. Con una modificación contractual en marcha y una ampliación de plazos, estiman que los trabajos estarán finalizados el 28 de abril de 2026.

Durante la visita, el mandatario constató que ya concluyeron las tareas de estructura metálica para la cubierta y la colocación de panel térmico en la planta alta de la cantina, además de la estructura metálica de las pérgolas. En los sectores 3 y 4, el veredín de hormigón armado llaneado se encuentra terminado, mientras avanzan el estampado y la colocación de baldosas podotáctiles.

En el área de la cantina continúan las obras de accesibilidad, con rampas, barandas y baldosas especiales. También se completó la colocación del revestimiento de chapa trapezoidal C27 pintada en ese sector, y se avanza con la misma tarea en los núcleos sanitarios. Los carteles exteriores y tótems ya fueron instalados en todos los sectores intervenidos.

Actualmente se trabaja en la instalación de corrientes fuertes, luminarias en circulaciones, mangueras para el sistema de riego, pintura de carpinterías y revestimientos, junto con tareas de parquización. Según informaron, ya están finalizados los asadores, mesas, bancos y dispensarios de agua, restando únicamente algunas bachas de lavado.

En paralelo, se tramita la primera alteración del contrato, vinculada al cambio de modelos de bancos y a la ejecución de caminos de hormigón hacia los sectores 1 y 2, trabajos que ya están en marcha. Además, se incorporarán dos grandes núcleos de juegos.

Esta modificación -sin contemplar los juegos- representa un 21% de la obra base y contempla una ampliación de plazo de 60 días, lo que traslada la fecha estimada de finalización al 28 de abril de 2026.

El proyecto se enmarca en el plan de renovación integral del parque, ubicado sobre el lateral de la Ruta Provincial N°12, en Rivadavia, con el objetivo de consolidar la Quebrada de Zonda como un espacio recreativo y turístico moderno, accesible y seguro para sanjuaninos y visitantes.