Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
El Parque Quebrada de Zonda empieza a mostrar su nueva cara. Las obras que se ejecutan en los Sectores 3 y 4, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia, ya superaron el 70% de avance y marcan un paso clave en el plan de renovación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de San Juan.
El proyecto, que abarca una superficie total de 39.319 metros cuadrados, busca potenciar la infraestructura recreativa y turística del parque, con una mirada puesta en la accesibilidad, la seguridad y el uso sustentable del entorno natural.
Uno de los frentes que más avances presenta es el nuevo edificio de confitería. Allí ya se completaron los muros de mampostería y se avanzó con la losa de cubierta del sector de cantina. Actualmente, los trabajos se concentran en las expansiones exteriores, donde se construyen canteros y circulaciones con baldosas podotáctiles, además de la instalación de bebederos y cestos de residuos. Este espacio gastronómico será clave para mejorar los servicios disponibles para quienes visiten el parque.
En paralelo, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, ubicado en el Sector 3, se encuentra en su etapa final. Se están realizando tareas de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. El lugar rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y sumará un punto de fuerte valor simbólico dentro del recorrido del parque.
Los módulos sanitarios de los Sectores 3 y 4 también muestran avances sostenidos. Se ejecutan contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y la preparación de los espacios interiores. En el Sector 4, además, ya quedó finalizada la cisterna que abastecerá a estas instalaciones.
Otro eje central de la obra es la mejora de las circulaciones peatonales. Los senderos principales ya fueron hormigonados y cuentan con baldosas podotáctiles, lo que garantiza condiciones de accesibilidad universal. A esto se suma el avance en el cableado y la colocación de luminarias para reforzar la seguridad del predio.
El equipamiento urbano empieza a tomar forma con la instalación de mesas, bancos y asadores en distintos puntos del parque. Al mismo tiempo, continúan los trabajos de encofrado e instalaciones en las nuevas bachas de lavado, fundamentales para el uso recreativo de las áreas comunes.
La parquización es otro de los frentes activos: se realizan tareas de plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego, un aspecto clave para asegurar el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.
Con estos avances, los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevos espacios de encuentro, esparcimiento y turismo familiar. A medida que las obras entran en su tramo final, el parque se prepara para recibir a la comunidad sanjuanina con una propuesta renovada que integra naturaleza, servicios y recorridos accesibles.