Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

El Parque Quebrada de Zonda empieza a mostrar su nueva cara. Las obras que se ejecutan en los Sectores 3 y 4, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia, ya superaron el 70% de avance y marcan un paso clave en el plan de renovación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de San Juan.

Turismo En la Quebrada de Zonda inician una nueva transformación: más parque aventura y un monumento a Malvinas entre cerros

El proyecto, que abarca una superficie total de 39.319 metros cuadrados, busca potenciar la infraestructura recreativa y turística del parque, con una mirada puesta en la accesibilidad, la seguridad y el uso sustentable del entorno natural.

54979883173_5008be0d32_o

Uno de los frentes que más avances presenta es el nuevo edificio de confitería. Allí ya se completaron los muros de mampostería y se avanzó con la losa de cubierta del sector de cantina. Actualmente, los trabajos se concentran en las expansiones exteriores, donde se construyen canteros y circulaciones con baldosas podotáctiles, además de la instalación de bebederos y cestos de residuos. Este espacio gastronómico será clave para mejorar los servicios disponibles para quienes visiten el parque.

54980000535_a57fed5d91_o

En paralelo, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, ubicado en el Sector 3, se encuentra en su etapa final. Se están realizando tareas de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. El lugar rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y sumará un punto de fuerte valor simbólico dentro del recorrido del parque.

image

Los módulos sanitarios de los Sectores 3 y 4 también muestran avances sostenidos. Se ejecutan contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y la preparación de los espacios interiores. En el Sector 4, además, ya quedó finalizada la cisterna que abastecerá a estas instalaciones.

Otro eje central de la obra es la mejora de las circulaciones peatonales. Los senderos principales ya fueron hormigonados y cuentan con baldosas podotáctiles, lo que garantiza condiciones de accesibilidad universal. A esto se suma el avance en el cableado y la colocación de luminarias para reforzar la seguridad del predio.

54980000385_589f31455b_o

El equipamiento urbano empieza a tomar forma con la instalación de mesas, bancos y asadores en distintos puntos del parque. Al mismo tiempo, continúan los trabajos de encofrado e instalaciones en las nuevas bachas de lavado, fundamentales para el uso recreativo de las áreas comunes.

La parquización es otro de los frentes activos: se realizan tareas de plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego, un aspecto clave para asegurar el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

54979883053_a0fdd723a1_o

Con estos avances, los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevos espacios de encuentro, esparcimiento y turismo familiar. A medida que las obras entran en su tramo final, el parque se prepara para recibir a la comunidad sanjuanina con una propuesta renovada que integra naturaleza, servicios y recorridos accesibles.