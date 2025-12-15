El reconocido ladrón Miguel Ángel "Taza" Albornoz, otra vez a la cárcel a cumplir pena

En junio de este año, Miguel Ángel Albornoz más conocido en el ambiente como el “Taza” , fue aprehendido por entrar a robar a una casa del B° Belgrano en Rawson con intenciones de robar . La policía lo aprehendió a tiempo y quedó a disposición de la Justicia.

Por su prontuario delictivo, ya que no es la primera vez que tiene roces con la Justicia, Albornoz quedó imputado de un nuevo delito y f ue traslado al Servicio Penitenciario Provincial a cumplir la prisión preventiva.

Este 15 de diciembre, Albornoz apareció de nuevo por Tribunales e iba a tener la audiencia de control de acusación para ir a juicio. Finalmente, no ocurrió, el imputado llegó a un acuerdo de juicio abreviado.

El fiscal Cristian Catalano de UFI Delitos Contra la Propiedad y el defensor oficial llegaron a un acuerdo, los términos fueron presentados al juez de Garantías Federico Rodríguez y finalmente, este homologó condenándolo a 2 años de prisión efectiva. Además, el magistrado le declaró la reincidencia.

Fuentes extraoficiales comentaron que el objetivo de Albornoz no era entrar a robar, sino que iba a buscar droga y que estaba ubicada en ese domicilio.

Según constaba en la denuncia, el sujeto violentó la reja de una ventana con intenciones de ingresar al domicilio, pero la activación del sistema de alarma con sensor de movimientos lo obligó a huir del lugar.

Se realizó una investigación y se allanó en su domicilio. La Policía secuestró la ropa que el delincuente utilizó al momento del hecho, coincidente con la registrada en los videos aportados por la víctima. Además, se incautó una bicicleta de similares características a la empleada para llegar a la escena.