lunes 8 de diciembre 2025

Inseguridad

Graban a un ladrón entrando a robar a un consorcio en Capital

El edificio queda ubicado por calle Mitre entre Salta y Santiago del Estero. Las cámaras mostraron el accionar del delincuente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-08 140056

Durante la siesta de este domingo, una mujer fie víctima de un ladrón que entró a robar a su casa en Capital. Vive en un departamento ubicado por calle Mitre entre Salta y Santiago del Estero y las cámaras de seguridad del consorcio mostraron cómo este sujeto entró y se robó una bicicleta.

La denunciante dijo que el robo ocurrió este domingo, pero la denuncia la radicó este lunes. Esta manifestó que al volver a su casa constató que la cerradura de la entrada a su casa estaba violentada.

La damnificada expresó que el lugar tiene cámaras de seguridad y que al revisarlas vio que este desconocido entró al consorcio y verificó cada departamento de la planta baja para poder entrar. Ingresando finalmente a su departamento.

Del interior de la propiedad sacaron una bicicleta. No es fácil entrar a este consorcio, ya que necesitas una llave especial, también está la sospecha que un vecino le abrió la puerta sin saber a quién estaba haciendo pasar.

El robo está siendo investigado por personal policial y de UFI Delitos Contra la Propiedad.

