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Dolor

Dolor por la ciclista fallecida tras chocar contra un colectivo en Rivadavia

La mujer murió tras permanecer dos días internada luego del violento impacto ocurrido el miércoles en una esquina de Rivadavia. Allegados la despidieron en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclista marquesado

Hilda Analía Martínez, de 54 años, falleció el viernes en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. La mujer permaneció internada durante 48 horas tras protagonizar un siniestro vial ocurrido el miércoles en la intersección de calles Galíndez y Soldado Argentino, en Rivadavia. Tras este hecho, hubo mensajes de dolor en las redes.

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Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y allegados la despidieron. “Q.E.P.D., Ana. Dejaste un vacío en todos quienes te tuvimos como compañera”, escribió una persona cercana. Otra publicación señaló: “Descansa en paz, querida Analía. Gran compañera y excelente persona. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. También se replicó: “Mi amiga querida, vuela alto. Pésame a la familia Martínez”.

El caso

El hecho ocurrió cuando la víctima circulaba en bicicleta y colisionó contra una unidad de la línea 123 de la Red Tulum. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la mujer tendida sobre el asfalto, junto a una bicicleta rodado 26 de color rojo, con sangrado en la zona nasal, sin responder a estímulos y con dificultades para hablar.

De acuerdo a una reconstrucción preliminar, el colectivo -dominio AE758EV- circulaba por calle Soldado Argentino en sentido Este-Oeste, mientras que la ciclista lo hacía por Galíndez de sur a norte. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron en la intersección.

La mujer había sido trasladada de urgencia al nosocomio capitalino luego del impacto y, según las primeras evaluaciones médicas, presentaba un cuadro crítico con diagnóstico de muerte cerebral.

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