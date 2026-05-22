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Momento de tensión

Jóvenes persiguieron a un ladrón y recuperaron la cartera de una mujer en Albardón

El hecho ocurrió cerca del CIC de Campo Afuera. Vecinos persiguieron al delincuente, que abandonó la cartera robada antes de escapar.

Por Daiana Kaziura
La zona en la que ocurrió el robo.

La zona en la que ocurrió el robo.

La rápida reacción de un grupo de jóvenes evitó que un robo terminara con mayores pérdidas para una mujer en Campo Afuera, Albardón. Tras escuchar los pedidos de auxilio de la víctima, persiguieron al delincuente y lograron que abandonara la cartera sustraída antes de darse a la fuga.

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El hecho ocurrió ayer alrededor de las 19 horas en inmediaciones del CIC de Campo Afuera, en la zona de Costa Canal. Según informó el medio Albardón Noticias, una mujer caminaba por el lugar cuando fue sorprendida por un joven que le arrebató la cartera y escapó corriendo hacia el sector norte.

Los gritos de la víctima alertaron a varios jóvenes del barrio, quienes no dudaron en intervenir y comenzaron a perseguir al sospechoso por distintas calles de la zona.

Ante la presión de quienes lo seguían, el delincuente finalmente descartó la cartera robada para facilitar su huida y logró escapar antes de ser alcanzado.

La mujer recuperó sus pertenencias y destacó públicamente el accionar de los jóvenes que acudieron en su ayuda.

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