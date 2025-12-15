Brutal ataque a tiros de los "Los Simpson" a un chimbero

Durante la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:00, un hombre de 32 años fue víctima de un ataque a tiros, que según fuentes del caso fue perpetrado por “Los Simpson”.

Este ataque ocurrió en el interior del Barrio Pateta en Chimbas. El damnificado, Andrés Castro, se encontraba en la casa de un familiar. En un momento salió a la calle y vio que se acercaba un auto oscuro. Verificó que en el interior venían dos sujetos apodados como “Los Simpson” y que comenzaron a efectuar disparos desde el interior del vehículo (aparentemente dos tiros) y se dieron a la fuga a toda velocidad.

Desde la policía expresaron que los presuntos autores estarían identificados; y uno de ellos es menor de edad. Ambos serían familiares y muy conocidos en el ambiente, ya que todos los conocen con el apodo particular de la conocida serie animada estadounidense.

Con respecto al herido se supo que recibió un balazo en su pierna izquierda a la altura de la rodilla. Fue trasladado por la ambulancia del 107 a Urgencias del Hospital Rawson. Se encuentra internado, fuera de peligro.

El caso recayó en manos de UFI Genérica.