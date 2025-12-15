lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Quería comer un asado bien pituco: detenido por robar un vacío y shampoo de un súper en Capital

La detención la realizó personal de la Brigada de Investigación Oeste. El aprehendido quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-12 at 19.17.45 (1)

Un hombre de 42 años fue detenido este martes en el interior de un supermercado de Capital, luego de ser sorprendido intentando sustraer un vacío y dos shampoo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste.

Lee además
el jubilado que provoco un choque en cadena y aplasto a un verdulero en pocito quedo libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
trepo rejas, rompio un techo y se metio a una casa para robar una play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el supermercado ATOMO, ubicado en la intersección de calles Juan Jufré y Tucumán, en Capital. Allí, la policía aprehendió a Juan Manuel Castro, de 42 años, domiciliado en el barrio Palermo.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 19.17.45

Durante el procedimiento se logró el secuestro del vacío y dos envases de shampoo marca Dove.

Por el hecho se inició una causa caratulada como presunta tentativa de hurto y el ladrón quedó detenido en la Comisaría 2ª. El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Un ladrón atacó con una pistola a un comerciante en Galería Laprida

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

Violento choque en Albardón: un ciclista sufrió graves lesiones y un auto terminó incrustado en una casa

Violento vuelco de un transporte con religiosos en Mendoza: un menor terminó internado

Investigan a una enfermera caucetera: usó la tarjeta de una colega y gastó más de $660 mil

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en Rawson, cuando personal policial fue agredido por un ladrón y sus familiares de este al momento de intentar su aprehensión, tras un hecho de robo.
Violencia en Rawson

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson