Quería comer un asado bien pituco: detenido por robar un vacío y shampoo de un súper en Capital

Un hombre de 42 años fue detenido este martes en el interior de un supermercado de Capital, luego de ser sorprendido intentando sustraer un vacío y dos shampoo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el supermercado ATOMO, ubicado en la intersección de calles Juan Jufré y Tucumán, en Capital. Allí, la policía aprehendió a Juan Manuel Castro, de 42 años, domiciliado en el barrio Palermo.

Durante el procedimiento se logró el secuestro del vacío y dos envases de shampoo marca Dove.

Por el hecho se inició una causa caratulada como presunta tentativa de hurto y el ladrón quedó detenido en la Comisaría 2ª. El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.