Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

El verano ya se vive del otro lado de la cordillera y Tiempo de San Juan dice presente en La Serena, Chile , uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos para vacacionar. Desde este martes 16 de diciembre y hasta el sábado 20, a las 11 horas , tendremos un streaming especial en vivo para mostrarte cómo comienza la temporada estival en la ciudad costera.

Vandalismo Golpe a la ilusión: dañaron un Árbol de Navidad encendido en una plaza sanjuanina

Durante cada transmisión, el equipo recorrerá los puntos clave que interesan a quienes planean cruzar a Chile: cómo es el paso fronterizo , qué documentación llevar, recomendaciones de seguridad , cuánto cuesta comer , comprar y moverse, además de tips prácticos para disfrutar las vacaciones sin imprevistos.

La cobertura estará a cargo de Natalia Caballero y Florencia García, con las imágenes y el detrás de escena de Gabriel Iturrieta, quienes desde la playa y distintos puntos de la ciudad mostrarán en tiempo real el movimiento turístico y el pulso del inicio del verano.

Esta primera entrega marca el comienzo de una cobertura especial que se extenderá durante toda la temporada, con equipos de Tiempo de San Juan instalados en La Serena para contar día a día todo lo que ocurre en la ciudad chilena elegida por miles de sanjuaninos para descansar.

Podrás seguir cada transmisión en vivo a través de nuestro canal de streaming Tiempo Streaming o desde la web www.tiempodesanjuan.com.