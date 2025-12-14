Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

San Juan y Mendoza avanzan firmemente en la creación de la Zona de Control Unificado , un espacio operativo interjurisdiccional diseñado para integrar los controles policiales y fitosanitarios en un solo punto estratégico. Este proyecto, que tiene como eje principal la modernización de las fuerzas de seguridad, se desprende de un convenio marco de colaboración recíproca firmado en 2024 entre los gobernadores de San Juan , Mendoza y San Luis . A raíz de ese acuerdo tripartito, San Juan y Mendoza firmaron un convenio específico para dar vida al control unificado.

Según explicó el secretario de Seguridad sanjuanino, Enrique Delgado , a TIEMPO DE SAN JUAN, la esencia del plan es transformar los procedimientos actuales en un solo control para el ingreso y egreso de ambas provincias, acortando los plazos para el ciudadano. Actualmente, los controles se realizan por separado, pero con la unificación, solo se deberá pasar por una única infraestructura moderna de nueva construcción. En este nuevo edificio, que tendrá dos cabinas de control, cada provincia se encargará de regular sus propios ingresos, garantizando que la misma tecnología, procedimientos, y métodos se apliquen en ambos lados. Se ubicará cerca del límite interprovincial, de manera que los actuales edificios de control conocidos como San Carlos y Jocolí dejarán de ser usados para la verificación policial en un mediano plazo. Se baraja ubicarlo del lado mendocino, en Las Heras, sobre Ruta 40 y kilómetro 42, donde hoy opera el Control Fitosanitario San José.

Tecnología de vanguardia

El control unificado estará dotado de equipamiento de alta tecnología. Todo el manejo de la información y los datos estará centralizado en el sistema de seguridad de cada provincia que maneja el CISEM.

Los cinco elementos tecnológicos clave funcionarán de la siguiente manera:

• Lectores de patentes: Detectarán automáticamente si el automóvil que se acerca al control posee algún impedimento o reparo jurídico para circular, como un pedido de secuestro o un embargo, despertando una alerta de forma inmediata.

• Sistemas de reconocimiento facial: Detectarán automáticamente, principalmente en el conductor del vehículo (aunque se podría avanzar para todos los ocupantes según los requerimientos de seguridad), si la persona tiene algún problema con la justicia o impedimento de circulación, sin necesidad de que el ciudadano deba bajarse del auto.

• Videovigilancia: Este es el equipamiento tecnológico de alta gama que soportará toda la operación de control.

• Bases de datos integradas: El objetivo es que la información capturada en el control sea cargada y comparta datos a nivel regional (Cuyo) y, eventualmente, a nivel nacional, contribuyendo al "gran anillo digital" que busca el Ministerio de Seguridad de la Nación.

• Alertas compartidas: Se activarán al detectar cualquier anomalía, ya sea en el vehículo (patente) o en la persona (reconocimiento facial), permitiendo un control más específico y determinante.

En cuanto a los plazos, el proyecto de cinco pasos ya cumplió el tercero, que es el marco jurídico. Este paso resolvió la prórroga de jurisdicción, un tema clave para que, en caso de un hecho, la justicia de San Juan pueda actuar si el control está en territorio mendocino y viceversa. Actualmente se están transitando los pasos cuatro y cinco, que refieren al llamado a licitación y la ejecución de la obra de infraestructura. Se acordó que Mendoza será la provincia que llame a licitación pública, permitiendo la participación de empresas tanto mendocinas como sanjuaninas. El llamado a licitación está previsto para realizarse a la brevedad, probablemente en el primer trimestre del año 2026. La construcción, que será moderna y rápida por el material a utilizar, correrá por cuenta de los Ministerios de Infraestructura de ambas provincias, quienes compartirán los costos a partes iguales.

image El 30 de mayo pasado, los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego y de Mendoza, Alfredo Cornejo, firmaron un convenio mediante el que se establece la creación de una Zona de Control Unificado.

Ventajas para la seguridad y proyección regional

El principal beneficio de este sistema es el fortalecimiento de la seguridad pública y el control de ingreso y egreso de personas y cosas. El control unificado asegura que tanto las personas como los vehículos que ingresan a la provincia estén "en regla". Además de la rapidez para el ciudadano, la tecnología crea un "anillo digital" de datos compartidos que beneficia a la lucha contra el delito, ya que si un vehículo robado en San Juan ingresa a ese anillo, hay altas posibilidades de que sea detectado en cualquiera de las provincias vecinas. Este sistema es dinámico, diseñado para combatir la criminalidad en evolución, abarcando desde vehículos robados hasta personas con pedido de captura o el transporte de droga.

Delgado puntualizó que la principal utilidad de este sistema es garantizar la legalidad de quienes transitan entre las provincias: "La primera ventaja fundamental es el control de las personas que ingresan y de los de los autos o cualquier movilidad que ingresa a la provincia. Estamos determinando que esa persona está en regla". Además, explicó que el beneficio se extiende a la lucha contra el delito mediante la tecnología compartida: si un vehículo es robado en San Juan, ese dato "entra a un anillo digital que hoy va a ser San Juan y Mendoza y San Luis también porque también San Luis también va a compartir esa base de datos", aumentando las posibilidades de que sea detectado en las provincias vecinas. De esta forma, el "fin último es fortalecer la seguridad pública".

Más allá de la seguridad, el plan implica una mejora en la experiencia del viajero, ya que se "acortan los plazos de control porque no se va a tener que hacer un control en San Juan y uno en Mendoza como es ahora, sino que va a ser un solo control".

El secretario destacó la relevancia del plan, asegurando que "ya dejó de ser una idea, está en ejecución el convenio específico". También confirmó que el alcance de la colaboración se extiende a San Luis, siendo el objetivo del Cuyo que las tres provincias tengan controles unificados. Una vez que se avance con Mendoza, se comenzará el proceso con el Gobierno puntano mediante un convenio específico, que requerirá transitar los mismos pasos legales y operativos, incluyendo la prórroga de jurisdicción. El control unificado se planea en la zona entre el El Encón y el control policial sanluiseño.

Finalmente, este proyecto binario tendrá un impacto que trasciende a la región, pues se convertirá en un modelo a seguir. Delgado afirmó que el control unificado San Juan-Mendoza "va a ser el primero en el país" y, por lo tanto, funcionará como un "modelo y ejemplo" a nivel nacional.

¿Qué harán con el puesto viejo de San Carlos?

En este marco, Delgado, confirmó que el nuevo Control Unificado reemplazará las operaciones de los puestos existentes, incluyendo el de San Carlos (Sarmiento) y Jocolí. Respecto al destino específico del edificio actual del control de San Carlos, el funcionario indicó que la prioridad es poner en funcionamiento el nuevo puesto unificado. Él explicó que, una vez establecido el control unificado, se analizará el uso de la infraestructura antigua, ya que "hay demanda para todo". Se mencionó que ese edificio chiquito podría tener una "diversidad de utilidades", como ser usado para seguridad o fines rurales