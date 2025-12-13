Mujeres arriba: se afianza la presencia femenina en la Legislatura de San Juan

La diputada Montaña, jurando el jueves último en la Legislatura de San Juan.

El jueves 11 de diciembre de 2025 se consolidó un hito histórico para la representación femenina en San Juan , al tomar juramento la diputada Marcela Lucía Montaña. La militante de Producción y Trabajo y ex secretaria privada del gobernador Marcelo Orrego, asumió su banca en reemplazo del diputado Carlos Jaime, quien renunció para ocupar un lugar como diputado nacional. Con su incorporación, el periodo legislativo 2023-2027 afianza el récord de participación femenina que se había marcado al inicio de la gestión en 2023.

El actual cuerpo legislativo es el que más presencia de mujeres registra desde el retorno de la democracia en 1983. La Cámara se compone de 36 diputados, por lo que las 13 mujeres que la integran representan más el 36,11% del total de escaños.

image Las mujeres son 1 de cada tres diputados en San Juan. En la foto aparece Alejandra Leonardo que además es la primera presidenta mujer de la UCR en San Juan.

La presencia femenina en este período es inédita, en parte debido a la aplicación de la paridad de género y a la necesidad de cubrir bancas dejadas por hombres que asumieron otros cargos. Montaña, quien juró "ante Dios, la Patria y los Santos Evangelios", integra el bloque oficialista y ocupa su lugar en el recinto junto a otras 4 orreguistas.

image

Las legisladoras que conforman la Cámara 2023-2027 provienen de diversas fuerzas, especialmente del Justicialismo y del frente Producción y Trabajo (oficialismo). Por el Justicialismo, se encuentran Stella Maris Caparrós, quien es diputada departamental por Pocito y contadora, y Marta Edit Gramajo, electa por San Martín, donde se desempeñaba como presidenta del Concejo Deliberante. También participan por cupo proporcional Cristina del Carmen López, ex Senadora Nacional, Marisa Sandra López, ex ministra de Hacienda, y María Fernanda Paredes, que repite mandato. La nómina justicialista se completa con Sonia Cristina Ferreyra, quien asumió en reemplazo de Pablo García Nieto, hombre que se fue al Tribunal de Cuentas. Por su parte, Graciela Seva, ingresó por SJ Vuelve (giojismo) y también repite mandato,

Por la alianza oficialista Producción y Trabajo, además de la flamante Montaña, se encuentran Mónica Beatriz González, militante de Capital que se estrenó en el cargo tras reemplazar a Gustavo Fernández (actual ministro de la Producción), María Rita Lascano, proporcional que se supo desempeñar como coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Rivadavia, Rosana Liliana Luque, departamental por Santa Lucía, quien reemplazó a Carlos Platero (actual ministro de Familia y Desarrollo Humano), y Marcela Ruth Quiroga, que fue reelecta. La otras diputada del interbloque es Alejandra Natalia Leonardo (actual presidenta de la UCR de San Juan), proporcional, quien previamente fue concejal en Albardón.

Del '83 al '25, una evolución histórica con tendencia a crecer

A lo largo de 42 años, el camino hacia la alta representación femenina actual fue largo y tuvo momentos de inestabilidad, partiendo de una presencia marginal en la primera etapa democrática hasta alcanzar la paridad parcial.

El período 1983-1987 comenzó con una presencia escasa, con cuatro diputadas, todas pertenecientes al Partido Bloquista. Un dato curioso de este inicio fue que Sari Luz Díaz Lecam y Mónica Ruth Sueldo fueron destituidas en 1985 por una resolución de la Cámara, acusadas de "inconducta partidaria" tras escindirse del Bloque Bloquista, y fueron reemplazadas por hombres, terminando el mandato.

La mayor dificultad se registró en el período 1987-1991, el cual quedó en la historia por la ausencia total de mujeres en la nómina de sus 45 integrantes.

A partir de 1991-1995, la participación femenina repuntó, alcanzando siete diputadas de 42. Entre ellas se destacaron Nancy Avelín (Cruzada Renovadora) y la bloquista Gladys Pósleman. En este lapso, se dio la particularidad de que la radical Fátima Farías asumió su banca recién en julio de 1992, debido a la demora en definir el resultado electoral de su departamento. Pósleman fue reconocida en 2019 como una de las "Legisladoras Madres de la Democracia".

image En 2019, Gladys Pósleman fue distinguida entre las “Legisladoras Madres de la Democracia”. Murió en 2022.

En los períodos siguientes, la cifra se mantuvo entre siete y ocho legisladoras. En 1995-1999, Nancy Avelín renunció para asumir como diputada nacional, siendo reemplazada por un hombre (Luis Garcés). En 1999-2003, Avelín repitió la situación al renunciar para asumir como senadora nacional, siendo reemplazada por Alicia Etcheverry. Además, Aurelia Castro asumió solo por seis meses como suplente de Tulio del Bono, quien se trasladó a un cargo en el Ejecutivo Nacional.

El cuerpo legislativo se redujo a 36 miembros en el período 2003-2007. En esta etapa, donde ingresaron cinco mujeres, se presentó otro caso llamativo: Mercedes Garay asumió su banca porque el diputado titular, Francisco Césped, falleció antes de poder jurar. Además, Adriana Marino renunció para asumir como diputada nacional.

En el período 2007-2011, entre las cinco legisladoras, se encontró a Nilda Lucía Gómez, quien asumió en reemplazo de Luis Leonardelli, que falleció en el cargo.

La participación femenina comenzó a mostrar un crecimiento más sólido desde 2011-2015, cuando se contabilizaron ocho legisladoras de 36. Esta tendencia continuó en 2015-2019, con nueve diputadas. En este último período, la justicialista Gladys Valdéz asumió en reemplazo del calingastino Alfredo Amín, quien renunció luego de ser suspendido por una causa penal. El período 2019-2023 cerró con ocho mujeres.

Finalmente, la actual legislatura 2023-2027, con 13 escaños femeninos, se erige como el período con el récord de mujeres desde el regreso de la democracia.

image La legislatura actual, con su altra participación de mujeres.

Las que estuvieron más

El análisis de los registros de la Cámara de Diputados de San Juan entre 1983 y 2025 permite identificar a seis mujeres que fueron reelectas para un nuevo período consecutivo, o que cumplieron mandatos en períodos no consecutivos.

A continuación se detalla quiénes fueron reelectas y los períodos en los que sirvieron:

•Gladys Lucanda Pósleman: fue electa en el período 1983–1987 por el Partido Bloquista. Fue reelecta en el período 1991–1995 por el Partido Bloquista. Ella fue una de las "Legisladoras Madres de la Democracia".

•Fátima Julia Farías: Asumió en el período 1991–1995 por la U.C.R. Fue reelecta en el período 1995–1999 por la U.C.R. Fue reelecta nuevamente en el período 2003–2007 por Alternativa Cívica.

•Nancy Barbarita Avelín: Fue electa en el período 1991–1995 por Cruzada Renovadora. Fue reelecta en el período 1995–1999 por el mismo partido. Avelín renunció en diciembre de 1997 para asumir como Diputada Nacional, pero fue elegida nuevamente para el período 1999–2003 por Alianza CR, aunque renunció en 2001 para ser Senadora Nacional.

•Marcela Gema Monti: Fue electa en el período 2015–2019 por el Frente para la Victoria. Fue reelecta en el período 2019–2023 por el Frente de Todos (F.T.).

•Marcela Ruth Quiroga: Fue electa en el período 2019–2023 por FcV. Fue reelecta en el período 2023–2027 por Producción y Trabajo.

•Graciela Seva: Fue electa en el período 2015–2019 por el FPV. Fue reelecta en el período 2019–2023 por el Frente de Todos. Fue reelecta en el período 2023–2027 por SJ Vuelve (sector giojista).

También hay otras legisladoras que cumplieron mandatos en más de un período, pero no siempre de forma consecutiva, o que asumieron en reemplazo, lo cual podría contar como parte de una trayectoria extendida:

• Virginia Andrea Branca: Fue electa en 1991-1995 y reelecta en 1995-1999 por Cruzada Renovadora.

• Aurelia Castro: Fue electa en 1995-1999 por FREJUPO y asumió por un corto período en 1999-2003 en reemplazo de Tulio del Bono.

• Delia Beatriz Pappano: Fue electa en 1995-1999 y reelecta en 1999-2003 por la U.C.RADICAL/Alianza U.C.R.

• Griselda Irene Romera: Fue electa en 2003-2007 y en 2011-2015 por F.P.V./Justicialista.

• Rosalía María Garro: Fue electa en 2003-2007 y en 2007-2011 por B.Nac.Pop./Justicialista.

image Rosalía Garro murió en septiembre de 2020.

• Lucía Francisca Sánchez: Fue electa en 2007-2011 y en 2011-2015 por FpC.

• María Fernanda Paredes: Fue electa en 2019-2023 y reelecta en 2023-2027 por PJ.

• Amanda Días: Fue electa en 2011-2015 y en 2015-2019 por FPV

Todas las que llegaron a la banca

Un total de 54 mujeres han ocupado una banca como diputadas provinciales en San Juan desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la jura de Marcela Lucía Montaña el jueves pasado.

Este recuento incluye a todas las legisladoras que fueron electas o asumieron en reemplazo de titulares durante los once períodos legislativos registrados en las fuentes, hasta la fecha indicada. La lista de mujeres diputadas que han servido en la Cámara Provincial desde 1983 es la siguiente:

1. Díaz Lecam, Sari Luz,

2. Herrero de Guiso, Yolanda,

3. Pósleman, Gladys Lucanda,

4. Sueldo, Mónica Ruth,

5. Avelín, Nancy Barbarita,

6. Branca, Virginia Andrea,

7. Cantoni, María Eva Ursulina,

8. Gallardo, Martha Emilia,

9. Ortiz, Zulma Beatriz,

10. Farías, Fátima Julia,

11. Castro, Aurelia,

12. Leiva, Rosa María,

13. Pappano, Delia Beatriz,

14. Fernández, Elsa,

15. Icart, María Isabel,

16. Monserrat, Nélida,

17. Parra, Nélida del Carmen,

18. Etcheverry, Alicia Marina,

19. Morales, Estela Norma,

20. Garay, Mercedes,

21. Garro, Rosalía María,

22. Marino, Adriana del Carmen,

23. Romera, Griselda Irene,

24. Botto, Clarisa Rosana,

25. Sánchez, Lucía Francisca,

26. Villagra, María Stella,

27. Gómez, Nilda Lucía,

28. Castro, Mónica Beatriz,

29. Días, Amanda,

30. López, Cristina del Carmen,

31. Monti, Marcela Gema,

32. Muñoz, Carla,

33. Ginestar, Mariela,

34. Laciar, Susana Alicia,

35. Luna Font, Daiana,

36. Pérez, Clara Silvia,

37. Solera, Romina Guadalupe,

38. Valdéz, Gladys Mirtha,

39. Seva, Graciela Hilda,

40. Peñaloza, María Florencia,

41. Paredes, María Fernanda,

42. Picón, Nancy Viviana,

43. Quiroga, Marcela Ruth,

44. Ramella, Celina Inés,

45. Limerutti, Mariela,

46. Caparrós G., Stella Maris,

47. Ferreyra, Sonia Cristina,

48. González, Mónica Beatri,,

49. Gramajo, Marta Edit,

50. Lascano, María Rita,

51. Leonardo, Alejandra Natalia,

52. López, Marisa Sandra,

53. Luque, Rosana Liliana,

54. Montaña, Marcela Lucía.