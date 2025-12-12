Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

La movida tropical argentina está de duelo tras confirmarse la muerte de Martín Fernández, la voz original y emblemática del grupo Alazán. Fernández, un referente ineludible de la música de los años 90, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La triste noticia, que se conoció en las primeras horas de este viernes, causó un profundo impacto y conmoción en el ambiente musical y entre sus miles de seguidores.

Martín Fernández se convirtió en una figura central del género a mediados de la década del 90, época en la que Alazán irrumpió en la escena con un sonido que rápidamente conquistó las pistas de baile. Era reconocido por su voz característica y su presencia en infinidad de escenarios y programas de televisión, siendo un habitué del famoso programa Pasión de Sábado. Con su voz inconfundible, Fernández lideró temas que se transformaron en himnos generacionales. Su carrera quedó ligada a éxitos como “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad” . Estos temas convirtieron su música en parte del paisaje sentimental de varias generaciones. Su carisma y su conexión con el público definieron la identidad de la banda a lo largo de su trayectoria. Su voz era un sello que identificaba una era dorada de la música popular argentina.

Embed - Alazán - Cuéntale

El hecho adquiere una dimensión más dolorosa si se considera que el grupo se mantenía activo, con una agenda cargada de presentaciones en vivo hasta hace muy poco tiempo. La última actuación de Fernández con Alazán ocurrió apenas una semana antes de su internación. Tras el episodio neurológico que lo llevó al hospital, el artista había sido internado en terapia intensiva.

image

Durante varios días de internación, seguidores, colegas y amigos realizaron una verdadera vigilia en las redes sociales. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su salud. La familia de Martín, por su parte, agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas, reconociendo el calor del público.

La tristeza colectiva se manifestó intensamente tras la confirmación de su deceso. Artistas, músicos y seguidores coincidieron en destacar su voz inconfundible y su legado dentro de la música tropical argentina. Martín Fernández no solo legó una discografía que forma parte de la banda sonora de miles de personas, sino que consolidó, con su estilo y su entrega, un lugar histórico dentro de la música tropical argentina. Su ausencia deja un silencio difícil de llenar en los escenarios. Su trabajo y su impronta permanecerán vivos en cada acorde que siga sonando en tributo.