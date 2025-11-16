domingo 16 de noviembre 2025

Conmoción

El automovilismo argentino, de luto: un tricampeón murió en plena pista una carrera en La Plata

El piloto, de 66 años, sufrió un paro cardíaco mientras manejaba su auto en la última vuelta de la clasificación de la Clase 2 de Turismo Internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La muerte del piloto Alejandro Frangioli conmocionó al automovilismo argentino.

La tragedia golpeó de cerca al automovilismo nacional. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el chaqueño Alejandro Frangioli murió luego de sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto en la última vuelta de la clasificación de la Clase 2 de Turismo Internacional. Tenía 66 años y antecedentes cardíacos, y su muerte causó una conmoción entre sus rivales, por lo que los organizadores decidieron suspender las actividades del resto del fin de semana, por la novena fecha de la temporada.

Según trascendió, Frangioli se descompuso a bordo de su Ford Fiesta color verde con el número 44, perdió el control del vehículo y terminó en el costado de la pista sin sufrir un impacto, ya que fue desacelerando con el correr de los metros.

image

Los médicos presentes en el circuito acudieron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de RCP, aunque no fue posible reanimarlo. El médico que intervino certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

En el lugar también declaró su yerno Guillermo Quiroga, quien explicó que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y seguía un tratamiento con medicación. Ese cuadro clínico preexistente derivó en que el caso quedara caratulado como "averiguación de causales de muerte".

"Nos dejó un tricampeón", título la noticia el portal del Turismo Internacional, la categoría donde Frangioli competía. El chaqueño, de 66 años, había sido campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, y en este 2025 era "gran protagonista dentro de la Clase 2", con dos triunfos esta temporada.

El Turismo Internacional fue la categoría en la cual debutó en el año 2004 y llevaba más de 20 temporadas involucrado.

"No tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares", escribieron.

FUENTE: Clarín

